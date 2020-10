​El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló celebra l'edició més internacional tot i la pandèmia

Salarich, Ortuño, Latorre i Freixa durant la presentació de la 38a edició. Foto: FCMT de Cinema de Muntanya de Torelló

El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló planta cara al coronavirus i se celebrarà el proper 13 al 22 de novembre. Aquesta 38a edició és la més inèdita perquè està marcada per la pandèmia, però també la més internacional. El festival ha assolit una de les millors xifres d'inscripció i ha batut el rècord de països participants: un total de 32.En roda de premsa de presentació, el director del certamen Joan Salarich destacava que enguany hi participen per primera vegada països com Geòrgia, Armènia, Panamà i Egipte. A més d'aquests, també es comptarà amb la presència d'altres països com l'Índia, Austràlia o Nova Zelanda. La majoria provenen de França, Espanya, Àustria, Itàlia i els Estats Units.Segons Salarich, això demostra que el certamen segueix "obrint-se al món". En aquest mateix sentit es pronunciava l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, remarcant que el festival fa que "el nom del Torelló arribi arreu i el posa al mapa".Durant 10 dies, es projectaran un total de 126 treballs, 36 dels quals opten al premi Flor Neu d'Or. N'hi ha tres de catalans que opten al guardó. Segons Salarich, aquest és el cinquè millor registre d'inscripcions de la història del certamen.D'altra banda, També destaca alguns dels referents que tornen al festival com Michael Dillon amb Ocean to Sky; Pavol Baravas amb Everest-The hard way i Salto is the King; Eliza Kubarska amb The wall of shadows; i Gilles Santantonio amb Ultima Patagonia, que serà una estrena internacional. També es podran veure per primera vegada a l'estat Drop it i Les belles envoleés.Per la seva banda, des de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Belén Latorre destacava el prestigi internacional combinat amb el valor de proximitat; mentre que des del BBVA, Jaume Freixa remarcaca la importància de la cultura "com un dels pesos pesants del país. Ambddues entitats donen suport al certamen des de fa anys.Les mesures de seguretat han fet reformular el festival. Tal com explicava Salarich, s'ha limitat el 50% d'aforament de les sales del teatre Cirvianum i al cinema El Casal; hi haurà projeccions en diverses franges (matí, tarda i nit) per evitar aglomeracions; i es desinfectaran els espais a final de cada sessió. Salarich explicava que per complir el toc de queda s'ha hagut d'avançar l'última sessió a les 19.30h de manera que finalitzarà a les 21.30h i els assistents podran tornar a casa abans de les 10 complint amb la normativa vigent.L'organització, que ja ha posat en venda les entrades del festival, remarca que estan pendents de les restriccions de la pandèmia. Tot i això, confien que Torelló pugui ser per uns dies l'epicentre del millor cinema de muntanya.Enguany, com a novetat, es recupera l'acte de preinauguració amb la projecció del documental Llum i llibertat del director Àngel Leiro. En el muntatge s'hi poden veure els ascensos de mig miler d'escaladors que van pujar a les 131 agulles de Montserrat per recordar els 131 presidents de la Generalitat i, amb les seves llums, recordar l'empresonament i exili dels líders independentistes.Enguany, l'epicentre del festival serà el Tibet i protagonitzarà l'obertura de la 38a edició amb la proposta El Tibet. Terra de neus, terra de déus.Es tracta d'un recorregut per aquest territori amb el tibetòleg i director de l'Observatori del Tibet i de l'Àsia Central de la UB, Josep Lluís Alay; el periodista Toni Arbonès i director del programa "Els viatgers de la Gran Anaconda" de Catalunya Ràdio; l'alpinista Núria Balagué (que ha escalat El Sisha Pangma i l'Everest per la banda tibetana) i el lama tibetà Thubten Wangchen (director de la Casa del Tibet de Barcelona i membre del Parlament Tibetà a l'exili).Enguany també hi haurà espais per al Torelló Mountain Wines, que arriba a la segona edició, però s'adaptarà a la situació actual. Per tant passarà a fer-se en un format reduït amb dues sessions de 70 participants que degustaran vins de nou cellers.Aquest any s'incorpora també un tast per a professionals per promocionar una trentena de bars i restaurants de la zona, donant suport a un sector molt afectat per la pandèmia amb el tancament de locals.

