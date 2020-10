Google permet buscar cançons només taral·lejant o xiulant

No recordar el nom d'una cançó que ens agrada és d'aquelles petites coses que fa ràbia i passa molt sovint. És per això que Google ha decidit crear una eina per posar solució aquest problema: un algoritme capaç d'identificar un tema a través d'un simple taral·leig.És a dir, si tens el ritme de la cançó al cap però no recordes el títol, l'únic que has de fer és xiular o taral·lejar la melodia durant uns 15 segons i Google et diu de quin tema es tracta. El funcionament d'aquesta eina és molt senzill, hi ha dues opcions per utilitzar-la:Anar a la barra de cerca de Google, clicar sobre el micròfon, seleccionar "buscar cançó" i entonar la melodia.Una altra manera d'accedir a aquesta eina és clicar damunt el micròfon de Google, dir "¿Cuál es esta canción?" i començar a taral·lejar la melodia. Perquè funcioni correctament, és important que no utilitzis paraules, ja que si no l'assistent pot confondre la cançó que busques per una altra.

