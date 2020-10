La nova funció de WhatsApp que permetrà viure més tranquils a molts usuaris

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020

Vuit hores, una setmana o un any. Aquestes eren les úniques opcions que, fins ara, WhatsApp oferia als usuaris que volien silenciar els grups. Ara bé, després d'estar en proves durant setmanes en milers de dispositius, la companyia definitivament ha activat per a tothom l'opció de silenciar grups per sempre.Com funciona? Cal seguir aquests passos:Accedir al grup que vulguis silenciar.Clicar damunt "silenciar notificacions" (en el cas d'iPhone, cal accedir al menú que es desplega clicant el nom del grup i després anar a "silenci").Escollir la categoria "sempre".Com ja passava fins ara, l'app permet reactivar les notificacions del grup. Per tornar-les a rebre, s'ha de dur a terme el mateix procés, però a la inversa: desseleccionant l'opció de "sempre". D'aquesta manera l'app et tornarà a avisar dels missatges.D'aquí a uns mesos també arribaran a la plataforma altres novetats com l'opció d'enviar missatges que s'autodestrueixen en un temps determinat o la possibilitat d'utilitzar WhatsApp en quatre terminals alhora.

