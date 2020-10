JxCat es trenca al Congrés per l'estat d'alarma

El grup de Junts per Catalunya es trencarà per primera vegada en una votació al Congrés arran de la pròrroga de l'estat d'alarma. La portaveu, Laura Borràs, ha defensat públicament l'abstenció, però els quatre diputats del PDECat mantindran el vot a favor. També ERC emetrà un sí a la pròrroga de mig any però revisable als quatre mesos després d'haver acordat amb el govern espanyol que Pedro Sánchez comparegui per retre comptes cada dos mesos.Borràs ha defensat l'abstenció de JxCat "per responsabilitat", però ha criticat mancances del decret d'estat d'alarma. Borràs ha dit que JxCat no pot donar suport a una pròrroga que no permet implantar mesures que la Generalitat vol aplicar, com l'obligatorietat del teletreball. "No deixarem d'exigir les eines que necessitem", ha dit la portaveu durant el torn de rèplica. Borràs ha demanat a la resta de partits "no rebaixar tant el llistó" davant l'executiu de Pedro Sánchez i ha afirmat que "aconseguir que el govern comparegui no és aconseguir res perquè és la seva obligació". Tot un dard a ERC, que prèviament ha pressionat JxCat perquè prioritzin la urgència sanitària que ha de gestionar la Generalitat."Si hi ha ganes de facilitar, facilitin però no ens facin combregar amb rodes de molins", ha dit Borràs, que ha dit al ministre de Sanitat, Salvador Illa, que no doni "lliçons d'eficàcia" als partits que s'abstenen. Amb tot, l'abstenció anunciada per Borràs no s'adiu al que havia demanat l'expresident Quim Torra, que en un fil de Twitter va reclamar el vot en contra per denunciar la repressió i la falta de competències que l'actual decret no garanteix per a la Generalitat.Amb tot, per ara el PDECat i JxCat no trencaran relacions al Congrés. La situació no suposarà "cap ruptura", ha assegurat Ferran Bel en una roda de premsa davant del Congrés. El diputat, membre de l'executiva del PDECat, ha afirmat que la relació amb JxCat "es manté", de manera que no preveu canvis en la dinàmica de les dues formacions, que formen part del subgrup dins del Grup Plural de la cambra baixa. Bel també ha criticat que ERC sotmeti la continuïtat del reial decret d'estat d'alarma a una proposta que es faci en properes conferències dels presidents autonòmics.

