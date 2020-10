Els comuns demanen a ERC i JxCat un «sí» als pressupostos perquè «trenquen amb el centralisme»

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha defensat el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2021 , presentat aquest dimecres pel govern espanyol i que destina el 16,5% de les inversions a Catalunya. La líder dels comuns ha cridat ERC i JxCat a donar suport als comptes públics "si volen el millor per Catalunya"."Els pressupostos trenquen amb el centralisme i l'austeritat", ha proclamat, i ha posat com a exemple que cada català rebrà 262,50 euros, per sobre dels 168 euros que rebrà un madrileny. En conjunt, Catalunya rebrà 1.999 milions d'euros en inversions. Rodalies s'emportarà 433 milions d'euros, dels quals 245 aniran a la xarxa de Barcelona, 114 milions a la de Tarragona i 38 a la de Lleida. També es destinaran 27 milions d'euros als accessos ferroviaris al port de Tarragona.La líder dels comuns ha destacat també l'augment d'inversió per al corredor mediterrani, que passa dels 60 milions dels comptes anteriors a una partida de 100 milions, la gran part destinada a la variant ferroviària d'entre Vila-seca i Castellbisbal, una de les més endarrerides de la infraestructura.El diputat al Congrés Joan Mena ha defensat que els pressupostos de l'Estat per primera vegada "no inclouen cap partida per al fugitiu Joan Carles de Borbó", en el que ha considerat un càstig per les presumptes corrupteles del monarca emèrit.Albiach també ha valorat les restriccions que aprova aquest dijous el Govern, però ha lamentat que "cada dia coneixem nous sacrificis que es demanen a la gent" però l'executiu "ha d'ajudar la ciutadania amb més recursos" i preveure la situació d'escoles i residències de persones grans. "Cal un document d'escalada on es parli de les mesures en funció del nivell (de casos) i un pla de xoc social", ha reclamat.

