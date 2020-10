MediaMarkt instal·larà a Barcelona el seu nou centre administratiu internacional

El grup MediaMarktSaturn ha escollit Barcelona com a seu de Global Business Services Iberia, el nou centre administratiu internacional de la companyia. Aquest espai donarà servei als onze països de parla no germànica en els quals l'empresa està present a Europa: Espanya, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, Suècia, Grècia, Hongria, Polònia i Turquia.El nou centre és una organització subsidiària del hub de l'empresa a Alemanya i unificarà les funcions administratives de comptabilitat operativa, control centralitzat de les factures i altres serveis transversals del grup. El nou espai està a les oficines centrals de MediaMarkt Iberia al Prat de Llobregat i crearà més de 500 llocs de feina.En la fase inicial del projecte s'han incorporat 40 treballadors i, durant el primer semestre de 2021, es contractaran 200 empleats. La direcció del nou centre estarà liderada per Manuela Mengibar, fins ara directora del departament d'administració i finances de MediaMarkt Iberia, i Xavier Mas, director de recursos humans de MediaMarkt Iberia."Aquest hub referma l'aposta del grup per Espanya, on comptem amb més de vint anys d'experiència, 88 establiments i més de 6.675 professionals", ha assegurat el conseller delegat de MediaMarkt Iberia, Alberto Álvarez, a través d'un comunicat.El projecte està emmarcat en el nou model operatiu de la companyia i té com a objectiu principal instaurar una nova manera de treballar en tota l'organització a escala internacional i permetre una estructura del grup "més àgil, operativa i eficient". Amb aquesta iniciativa, la companyia busca també l'estandardització de les tasques administratives de tots els països i l'automatització dels processos."Creiem que Barcelona és l'entorn metropolità ideal per ubicar aquest hub, des del qual unificarem diferents processos administratius i donarem servei a tots els països del grup a Europa", ha explicat Mengibar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor