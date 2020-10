Confinats per municipis, i sense activitats culturals i extraescolars: més restriccions d'urgència

Altres notícies que et poden interessar

El Govern de la Generalitat ha anunciat les noves restriccions per fer front a la segona onada de la pandèmia en un context de "xifres insostenibles". El missatge ha estat contundent: "Cal una aturada social". A més de les mesures actualment vigents, es decreta un confinament perimetral de Catalunya de 15 dies amb un d'addicional per municipis de cap de setmana que impedirà que els ciutadans puguin sortir de la seva població des del divendres i fins al dilluns. També tornarà a abaixar la persiana la cultura, ja que se suspèn tota l'activitat de cinemes, teatres i biblioteques. Se suspenen les extraescolars i queden prohibits els entrenaments. De fet, es tanquen també els gimnasos, així com els centres comercials. Bars i restaurants continuaran sense poder obrir durant 15 dies més.Malgrat les dràstiques mesures que ja es van aprovar fa tot just dues setmanes i que van implicar la clausura de la restauració, la velocitat d'increment dels casos és més alta que la de l'impacte de les restriccions sobre la corba. És per aquest motiu, i davant un escenari d'augment de la pressió en el sistema sanitari, que el Govern s'ha vist abocat a augmentar encara més les restriccions amb un nou paquet de mesures que entraran en vigor aquesta mateixa nit de dijous a divendres. "Hem d'actuar amb molta més contundència. La situació és crítica. Tothom a casa excepte per treballar, per anar a l'escola i per les activitats essencials", ha insistit el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès.Tot i que sobre la taula de l'executiu estava el confinament domiciliari, la Generalitat no té prou competències amb l'actual decret per aplicar-lo, motiu pel qual s'ha cenyit al tancament perimetral que ja han ordenat altres autonomies. A més de tancar tot el territori, durant el cap s'aplicarà un confinament perimetral addicional durant el cap de setmana per municipis. De les sis del matí de divendres i fins a les sis del matí del dilluns, els ciutadans no podran sortir de la seva població. És una mesura que es pren per evitar desplaçaments de cap de setmana, especialment tenint present la vigília de la castanyada.Reduir la mobilitat i les interaccions socials continua sent la prioritat per reduir els contagis. Hi haurà, però, una excepció: es permetrà desplaçar-se a un altre municipi de la mateixa comarca el 31 d'octubre i l'1 de novembre per anar als cementiris en motiu de Tots Sants. També per fer activitats esportives a l'aire lliure. El ministre d'Interior, Miquel Sàmper, ha anunciat que els Mossos d'Esquadra destinaran a partir d'aquest cap de setmana 5.000 agents per garantir que els ciutadans respecten el confinament perimetral dels seus municipis. Sàmper ha assegurat que la policia catalana es coordinarà amb els 200 cossos de policies locals per garantir el compliment de les restriccions.Una altra de les novetats és la suspensió de tots els actes culturals, tant els que es fan en locals tancats com a l'aire lliure. Les biblioteques només podran fer servei de préstec i de recollida i els museus romandran oberts amb un 33% d'aforament. També s'ordena el tancament de gimnasos -fins ara estaven oberts amb una limitació d'aforament del 50%- i s'anul·la la possibilitat de fer activitats de lleure i extraescolars, a no ser que es realitzin amb el mateix grup bombolla de classe. De moment, es mantindran les escoles obertes, però es demana que Batxillerat i formació professional facin el màxim d'activitat a distància, a excepció de les pràctiques i els exàmens. Les universitats continuaran amb la docència telemàtica.El Govern també ha ordenat el tancament dels centres comercials. Podran obrir només els establiments que venguin productes d'alimentació, de primera necessitat i d'higiene. Podran romandre oberts els comerços de menys de 800 metres quadrats, però mantenint l'aforament reduït al 30%.Pel que fa a bars, restaurants i centres d'estètica, el tancament s'allarga durant 15 dies més. El Procicat ha valorat que no es donen les condicions idònies per reobrir. Podran seguir fent comandes per emportar i a domicili fins a les deu de la nit, l'hora en què comença el toc de queda. Després d'una setmana de polifonies al Govern sobre el teletreball, l'executiu, que no té competències per imposar-lo, ha tornat a demanar a les empreses que el fomentin. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha precisat que s'ha de limitar "al màxim" l'activitat laboral presencial i flexibilitzar horaris d'entrada en els centres que han de fer treball presencial.El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat un fons de 300 milions d'euros per impulsar mesures de "suport econòmic i social". Aragonès ha detallat que es destinaran 50 milions al sector cultural, d'educació en el lleure i clubs esportius federats. També 50 milions més a la restauració i els centres d'estètica i 200 milions que es destinaran a la Renda Garantida de Ciutadania, l'emergència habitacional i les ajudes al Banc d'Aliments. També ha anunciat que la setmana que ve l'executiu aprovarà un decret per "limitar" els desnonaments durant l'estat d'alarma.Les xifres són "insostenibles", ha advertit la consellera de Salut, Alba Vergés. En aquests moments, hi ha 434 persones a la UCI que obliguen bona part dels professionals a deixar la seva activitat ordinària per centrar-se en els pacients Covid. "Si no prenem mesures, en 15 dies estarem com el mes de març, amb 900 persones a la UCI, i en menys d'un mes serien 1.500, com el pic màxim", ha desgranat Vergés, que ha insistit que el sistema de salut "no aguantarà gaire més".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor