Ayuso també tanca Madrid... però només els dies de pont

Altres notícies que et poden interessar

Nou pols d'Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha anunciat aquest dijous el tancament perimetral del territori, però només en dies de pont. La popular burla així el decret de l'estat d'alarma aprovat per la Moncloa.Madrid, per tant, quedarà aïllada els dies festius i entre setmana no hi haurà restriccions d'entrada i sortida. És a dir, el confinament s'aplicarà aquest cap de setmana pel pont de Tots Sants (s'allargarà fins dilluns) i el proper cap de setmana (festivitat de l'Almudena), per tornar a reobrir el dimarts 10.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor