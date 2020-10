«Volia crear un arxiu per mantenir el cap ocupat durant la pandèmia, no m'esperava aquest èxit»

"No puc amagar la meva preocupació per l'economia, però actualment la sensibilitat de la gent es troba en la part sanitària"

Ciutats amb positivitat més alta, ultims 7 dies. Rati proves positives / proves fetes.



1) Palafrugell: 26,19%

2) Vic: 23,15%

3) Figueres: 22,54%

4) Olot: 21,98%

5) Salou: 20,20%

6) Martorell: 19,73%

7) Manlleu: 19,43%

8) Amposta: 18,81%

9) Salt: 18,63%

10) Banyoles: 18,60% — CORONA-DADES (@CoronaDades) October 27, 2020

"Extrec informació principalment dels diaris regionals, que a Catalunya n'hi ha molts i de molt bons. En la meva opinió estan fent una millor cobertura de la pandèmia"

"La gent prefereix conèixer la situació al seu poble o ciutat que no pas la de tot el país, que també importa, però no l'afecta tant en el seu dia a dia"

"Aquest compte el fem entre tots: no em trec mèrit, però em dedico a ordenar la informació que interessa a la gent"

"Des de principis de setembre ha pujat notablement el nombre de seguidors, amb uns mil de nous cada setmana; la gent es troba en tensió i vol tenir la informació més fresca que mai

Evolució persones hosp. UCI Catalunya

27: 368 (+21)

26: 347 (+5)

25: 342 (+17)

24: 325 (+29)

23: 296 (+14)

22: 282 (+39)

21: 243 (+4)

20: 239 (+25)

19: 214 (+1)

18: 213 (+9)

17: 204 (+13)

16: 191 (+3)

15: 188 (-1)

14: 189 (+17)

13: 172 (+6)



Últims 14 dies: +196, últ. 7 dies:+129 — CORONA-DADES (@CoronaDades) October 27, 2020

Altres notícies que et poden interessar

En plena era digital, en què els usuaris volen l'última hora ara i aquí, @CoronaDades s'ha convertit en un dels comptes de Twitter més populars des de l'inici de la pandèmia, gràcies al seguiment diari i actualitzat de les dades i tendències de la pandèmia en l'àmbit català: hospitalitzats, nous positius i altres, però també reflexions personals amb relació a l'evolució de la Covid-19. El compte està administrat des de Terrassa.En Carles, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, és terrassenc, té 47 anys, és pare de família i director general en una empresa i també és l'administrador d'aquest compte, que va camí als 40.000 seguidors. Malgrat que no amaga la seva preocupació per l'aspecte econòmic, explica que l'àmbit sanitari actualment "es troba en el focus". Per què va decidir obrir el compte? S'esperava aquest èxit? Com aconsegueix reunir tanta informació?ha parlat amb ell per conèixer la seva experiència al capdavant del compte.- Tal com indica el nom, és un compte de Twitter dedicat a compartir les dades més rellevants referents a la pandèmia com els nous casos, la xifra d'ingressats als hospitals i morts o resultats de les PCR, principalment de Catalunya -també a nivell municipal i comarcal- però també de l'Estat i altres països quan es tracta de temes rellevants. D'altra banda, també comparteixo noves mesures i fins i tot hi faig reflexions en moments puntuals, des del meu humil punt de vista com a ciutadà de peu de carrer.- El primer dia de confinament em va passar com a molta gent: vaig voler trobar una manera de tenir el cap ocupat davant d'una situació nova per a tothom. Tenint en compte el meu gust per les dades i estadístiques, em vaig proposar fer un seguiment de l'evolució de la pandèmia, que tan poc coneixíem aleshores. Era una distracció en un moment en què la informació avançava molt ràpidament.- No, en qualsevol cas, arribar als 500 seguidors ja hauria estat excel·lent. Jo simplement volia crear un arxiu amb la motivació d'analitzar tendències i estadístiques, i no d'augmentar la popularitat. De fet, pensava que seria una pàgina avorrida pel públic general, que les persones que s'hi interessarien serien poques.- Recordo que el segon o tercer dia de confinament va haver-hi per primer cop 50 morts en un dia. Era el repunt més important fins aleshores, i quan vaig publicar aquesta informació, la gent no parava d'entrar, tal com em confirmaven les notificacions contínues que rebia al telèfon.- Normalment hi dedico una hora al dia, de dos quarts de deu a dos quarts d'onze, després de sopar. Treballo i tinc un nen petit, pel que m'hi puc dedicar menys del que m'agradaria, però és un moment de desconnectar a les acaballes de dia: després de recollir la taula m'assec tranquil·lament davant l'ordinador i penjo la informació més rellevant. Tot i això, també penjo contingut important quan tinc un moment durant el dia.- Extrec informació principalment dels diaris regionals, que a Catalunya n'hi ha molts i de molt bons. En la meva opinió estan fent una millor cobertura de la pandèmia. També agraeixo a les desenes de particulars –molts d'ells professionals sanitaris- que em contacten durant el dia amb dades d'interès. Al vespre jo obro la safata i recullo les dades que considero més importants de compartir amb la gent. Jo sempre dic que aquest compte el fem entre tots: no em trec mèrit, però em dedico a ordenar la informació que interessa a la gent.- La gent vol saber com està el seu voltant: prefereix conèixer la situació al seu poble o ciutat que no pas la de tot el país, que també importa, però no l'afecta tant en el seu dia a dia. Veig que la ciutadania desconfia de la premsa generalista, ja que parla molt en clau de país i no té en compte la proximitat que necessita l'audiència en aquests moments de preocupació. Tanmateix, jo no suplanto a ningú, tan sols pretenc atansar a la gent la informació que li interessa.- Ho faig de manera esquemàtica, com si fos una graella, perquè entri fàcilment pels ulls. Normalment segueixo el mateix criteri, i podem ordenar el contingut de la pàgina en tres blocs: un primer amb les dades d'hospitals d'arreu de Catalunya, un segon amb informació més general, sobre l'evolució de la pandèmia aquí a l'estranger, i un tercer, si s'escau, de reflexions o advertències en funció de les tendències.- Un cop ho vaig fer i vaig veure que als usuaris els agradava, que molts opinaven com jo. Ho utilitzo per a desfogar-me, però intento ser molt curós perquè sóc conscient que no és gens fàcil de gestionar, la situació. Sovint llegeixo i analitzo dades o comparteixo tendències, però també "foto canya" quan veig injustícies dels de dalt. Tot i això, evito ficar-me on no em pertoca, sempre tenint present que no soc expert i que parlo com un més; però sabent que puc arribar a més persones, la pàgina agafa un rol de conscienciació ciutadana en situacions de perill, per exemple.- Jo tinc la percepció que la pàgina ajuda, i sabent-ho, em motiva molt. Existeix un compromís amb els usuaris, fins i tot un vincle, i el seu feedback positiu en forma de visites i opinions m'empeny a seguir. D'aquests mesos com a administrador en vull fer un balanç positiu: dono un servei i això m'anima a seguir nodrint la pàgina de contingut útil.- Com a mínim, mentre la Covid-19 es trobi a l'ordre del dia, la pàgina seguirà oberta. No sé si m'arribarà el desgast psicològic, però com que ho faig per gust, de moment el seu tancament el veig lluny.- No sento cap mena de pressió, ho faig perquè m'agrada i perquè el deure de mantenir als seguidors informats em motiva. Com que no m'hi sento obligat, i sé que si un dia no em puc connectar no passarà res, el moment de connectar-me el tinc integrat a la rutina i cada dia l'espero. Des de l'inici de la pandèmia no m'he connectat, calculo, un total de deu dies.- Sí, com cada vegada que es produeix alguna situació de tensió sanitària. Noto que pugen seguidors. Quan creix el risc i la gent està alerta, s'incrementa l'interès. En aquesta ocasió, veig que des de principis de setembre ha pujat notablement el nombre de seguidors, amb uns mil de nous cada setmana. D'altra banda, el darrer mes la pàgina ha tingut 9,3 milions de visualitzacions, amb 500.000 alguns dies; la gent es troba en tensió i vol tenir la informació més fresca que mai.- No puc amagar la meva preocupació per l'economia, però actualment la sensibilitat de la gent es troba en la part sanitària. És clar que n'haurem de parlar més endavant, i serà dolorós, però ara els usuaris em fan sentir que la prioritat és una altra, i cap aquí ha derivat el compte. D'altra banda, tenint en compte la meva ocupació portant la gestió d'una empresa, és una manera de desconnectar i centrar-me en un altre àmbit després de tot el dia entre balanços.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor