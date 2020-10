La pandèmia pot potenciar trastorns mentals en persones amb síndrome de Down

L'impacte de la Covid-19 pot potenciar provocar trastorns mentals en persones amb síndrome de Down, segons es va concloure a les XVIII Jornades Internacionals Barcelona Down. Aquest any les Jornades han girat entorn la salut mental de les persones en situació de discapacitat i com la Covid-19 ha afectat aquest col·lectiu. De fet, un 40% de persones en situació de discapacitat intel·lectual presenten trastorns psiquiàtrics.Ara, els casos d'estrès i ansietat estan augmentant arran de la pandèmia, dos dels grans factors desencadenants de problemes de salut, tal com van apuntar els experts reunits a la Jornada.Les persones amb síndrome de Down són quatre vegades més propenses a patir depressió i autisme respecte a la població general, assegura el Dr. Andre Strydom del King's College de Londres. Per tal de millorar la seva salut mental cal destacar la importància de l'atenció primerenca, conèixer els efectes de la discriminació i els estigmes, subministrar la medicació més adequada d'acord amb el seu metabolisme i recórrer a teràpies psicològiques.Els experts estan d'acord en el fet que la solució per pal·liar els efectes de la Covid-19 és intensificar els factors que afavoreixen la salut mental. Beatriz Garvía, psicòloga clínica, va exposar que els principals factors que afavoreixen la salut mental de les persones en situació de discapacitat intel·lectual són la identitat, l'autonomia, les habilitats comunicatives i el llenguatge, i les relacions personals, familiars i socials, segons Beatriz Garvía, psicòloga clínica.

La Fundació Catalana Síndrome de Down organitza bianualment les jornades científiques internacionals destinades a intercanviar coneixements i experiències al voltant de la síndrome de Down. La primera edició de les jornades es va celebrar ara ja fa 30 anys.



L’objectiu de les XVIII jornades ha estat el d’adquirir un major coneixement dels trastorns mentals del col·lectiu, la seva prevalença, les peculiaritats dels tractaments (farmacològics i psico-terapèutics), així com els diferents tipus d’abordatges des dels entorns educatiu i social, sense oblidar l’acompanyament i orientació a les famílies, persones cuidadores i altres referents.

A més, amb la finalitat de prevenir els problemes de salut mental, es van tractar diverses estratègies com la metodologia del suport positiu, l'assistència personal, l'escenoteràpia, el funcionament reflexiu parental o la coordinació entre famílies i professionals, entre d'altres.

