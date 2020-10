Tres condemnats pel furt d'una estelada a Sant Quirze del Vallès durant la Diada del 2019

El jutjat d'Instrucció número 4 de Sabadell ha condemnat tres persones pel furt l'11 de setembre de 2019 d'una estelada que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès havia hissat en una rotonda del municipi. El jutge els considera culpables d'un delicte de furt lleu i els obliga a pagar una multa de sis euros diaris durant tres mesos i a abonar el cost de la bandera al consistori.Així, la sentència desestima íntegrament l’argumentació de la defensa dels condemnats que, tot i admetre que van despenjar l’estelada amb una perxa i un ganxo, afirmaven no haver tingut intenció de transgredir la llei, doncs no sabien que la bandera era propietat del consistori, i que només estaven "netejant" la via pública de "propaganda política".Els fets van tenir lloc als volts de dos quarts de sis de la tarda de la Diada de 2019, quan tres encaputxats van despenjar l'estelada i se la van endur. L'Ajuntament l'havia hissat en una rotonda de la C-1413, a tocar de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).Els fets van ser denunciats pel propi Ajuntament després que una patrulla de la policia local, alertada pel veïnatge, interceptés i procedís a identificar els responsables d’aquest acte vandàlic pocs minuts després que haguessin realitzat la seva actuació, catalogada per l’alcaldessa de la ciutat, Elisabeth Oliveras, com un "atac feixista".En un comunicat, el Col·lectiu Ronda, que ha assessorat a l'administració vallesana durant el procés judicial, destaca que, a diferència del què ha succeït amb fets similars en altres poblacions, en aquest cas el fiscal s’ha sumat a l’acusació particular exercida pel propi Ajuntament en la petició d’una condemna contra els responsables pel delicte lleu de furt.Una forma de procedir, afegeixen, que contrasta amb el criteri que Fiscalia va exhibir, per exemple, en relació a un episodi molt similar a la ciutat de Granollers. En aquella ocasió, el ministeri fiscal va sol·licitar una condemna absolutòria pels investigats fonamentant la petició en el fet que no considerava acreditada que existís ànim de lucre en l’actuació dels responsables d’atemptar contra la bandera independentista.

