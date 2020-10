Barcelona reclama que les grans ciutats gestionin un 10% dels fons europeus

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona promou una acció d'àmbit europeu que reclama que les grans ciutats de la UE puguin gestionar de manera directa la part que els pertocaria dels fons europeus per fer front a la crisi de la covid-19. La iniciativa, impulsada conjuntament amb Milà, s'ha traduït en un escrit adreçat a les presidències del Parlament Europeu, la Comissió Europea i el Consell Europeu que signen de manera conjunta les alcaldies de Barcelona, París, Milà, Budapest, Praga, Varsòvia, Bratislava, Hannover i Lisboa.Totes insten les institucions europees a reconèixer els municipis com a "aliats clau" en la sortida de la crisi i demanen poder gestionar un mínim del 10% dels fons.A l'escrit, els responsables municipals transmeten la constatació de l’afectació "desproporcionada" de la pandèmia sobre les seves poblacions i reivindiquen un paper actiu en la gestió de la crisi des d’una “posició única per abordar les necessitats immediates i a llarg termini de la seva ciutadania.”Les ciutats també han alertat les institucions de la Unió Europea sobre la necessitat d’accelerar el pagament dels fons per maximitzar l’eficàcia. Així mateix demanen a les institucions europees que reconeguin “l’immens potencial dels governs locals per construir una Europa forta, verda i justa i acceptin l’aliança estratègica que ara ofereixen”.

