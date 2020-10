ERC pressiona JxCat per l'estat d'alarma: «Tenim un dia a dia terrorífic que s'ha de gestionar»

L'operació Volhov de la Guàrdia Civil contra l'independentisme impacta de ple en el debat sobre la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés. ERC i els diputats del PDECat ja han deixat clar que hi votaran a favor, mentre JxCat ha atiat en les últimes hores la possibilitat d'oposar-s'hi. Davant d'aquest escenari, el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, ha pressionat els seus socis del Govern perquè acabin votant sí: "Hi ha molt poc marge per a la màgia. Tenim un dia a dia duríssim que s'ha de gestionar al carrer i al Parlament i no a Twitter".Rufián ha reclamat als partits que abandonin la batalla "pel relat" per centrar-se en revertir el virus. "Ja prou d'aquesta lluita miserable, o que els morts siguin estatals o autonòmics en funció de la bandera", ha deixat anar. El missatge anava adreçat, d'entrada, al govern espanyol, a qui ha recordat el seu silenci davant dels "cops del deep state fatxa". Segons Rufián, el govern de Pedro Sánchez ho fia tot a reclamar suport a les esquerres sota l'argument que "són millor" que un govern de dreta i extrema dreta. "Aquesta no pot ser l'excusa per demanar que se li aprovi tot. Ha de ser l'excusa perquè el govern ho vulgui pactar tot amb l'esquerra", ha advertit.Rufián ha considerat "inadmissible" que el govern pretengués inicialment "suspendre els drets fonamentals sense passar per seu parlamentària" durant sis mesos i ha tret pit d'haver aconseguit que Sánchez reti comptes al Congrés cada dos mesos. Malgrat tot, el dirigent republicà ha insistit que l'estat d'alarma és necessari per a què la Generalitat pugui gestionar la urgència de la pandèmia i ha lamentat que des de JxCat s'acusi ERC de "regalar" els vots al PSOE: "Qui torni a dir que ERC regala els vots al PSOE, que vagi a la Diputació de Barcelona a dir-ho".La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, per la seva banda, no ha aclarit què votaran finalment els seus diputats. Els quatre del PDECat han aclarit que el seu vot serà afirmatiu, motiu pel qual el vot dels de JxCat podria suposar que per primera vegada el grup es trenqués en una votació a Madrid. Durant la seva intervenció, Borràs ha recriminat al govern espanyol la participació de ministres i dirigents de l'oposició al sopar de 150 persones del diari El Español i els episodis de repressió que continuen impactant sobre l'independentisme. També la falta d'explicacions de Pedro Sánchez sobre un estat d'alarma que consideren que no atorga competències suficients a la Generalitat.

