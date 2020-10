El Govern decretarà confinaments perimetrals

Altres notícies que et poden interessar

En un escenari epidemiològic "crític" i "insostenible", segons el Departament de Salut, el Govern anunciarà aquest dijous noves restriccions de mobilitat per frenar la propagació de la Covid-19, que es basaran en confinaments perimetrals. L'executiu es reuneix en sessió extraordinària des de dos quarts de dotze del migdia al Palau de la Generalitat i compareixerà en roda de premsa a partir de dos quarts de dues.A l'espera de l'anunci oficial, el tancament perimetral seria per municipis i els caps de setmana. Començaria a les 6 del matí del divendres, i acabaria a les 6 del matí del dilluns. La seva durada inicial seria de 15 dies. Tampoc es permetrien les entrades i sortides de territori català.També es prorrogaria el tancament al públic de bars i restaurants i només podrien funcionar els comerços que tinguin una superfície de menys de 800 metres quadrats. A més, també es preveu dectretar el tancament de tota activitat cultural i esportiva, així com les extraescolars.El Govern ultima aquest tancament perimetral perquè, a hores d’ara, no disposa de les competències per anar més enllà i decretar un confinament domiciliari, una opció que tenen sobre la taula i que recomanen també alguns experts. De fet, ja s’ha decretat a tota França durant un mes.El Ministeri de Sanitat, coneixedor del propòsit de la Generalitat de demanar atribucions per poder ordenar aquest confinament domiciliari, va respondre, com va avançar NacióDigital , que el Govern primer ha d’esprémer les opcions que li atorga l’actual decret vigent i que, per tant, no autoritzaria per ara poders que anessin més enllà. El camí, han insistit des de Sanitat, és que Catalunya ordeni aquest tancament perimetral com ja han fet moltes altres autonomies.La decisió arriba amb el toc de queda activat i després que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, assegurés que el Govern estudiava la possibilitat de decretar un confinament de caps de setmana.

