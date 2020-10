Vols participar-hi?



Si vas per la branca dels pacients amb símptomes, pots inscriure't a través del web Si vas per la branca dels pacients amb símptomes, pots inscriure't a través del web estudiconvert.og o enviant un correu electrònic a l'adreça estudicovid19@flsida.org. Si vas per la branca dels que ja han superat la malaltia i volen donar sang, tramita-ho a través del web del Banc de Sang

La Fundació Lluita contra la Sida arrenca un nou assaig clínic contra el coronavirus Segons ha avançat RAC1 , l'estudi està liderat pels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet i pretén saber si el plasma de les persones que ja han superat la Covid-19 pot servir per millor el diagnòstic dels pacients que símptomes lleus.L'objectiu és determinar fins a quin punt el plasma d'aquells que tot just acabin de passar la malaltia i que, per tant, tenen anticossos, és útil per estimular (i reforçar) el sistema immunitari dels malalts que encara no hagin assolit un estadi de gravetat.Per a fer l'assaig clínic, segons ha explicat el mateix Oriol Mitjà, la Fundació Lluita contra la Sida busca dos tipus de voluntaris:Per una banda, persones de més de 50 anys, de l'àrea de Barcelona, que faci menys de cinc dies que han donat positiu i que presentin símptomes lleus. En caldran unes 400.Per l'altra, persones que hagin superat la Covid-19 fa menys de tres mesos i que vulguin donar sang i plasma.

