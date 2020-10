El govern espanyol alerta que som a les portes de la pitjor època per al virus

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut el pla del Congrés no només per demanar els suports necessaris per prorrogar l'estat d'alarma durant almenys quatre mesos, sinó també per advertir que som a les portes de l'hivern i, per tant, dels pitjors mesos per a les malalties respiratòries. "L'escenari actual és molt preocupant. Som a les portes de l'hivern i de la grip i amb un entorn internacional estable", ha alertat.Illa ha detallat que, a diferència de la primera onada, que va arrencar al mes de març, aquesta segona comença ja amb un increment dels contagis afavorits pel període estacional. De fet, ha recordat que cada any es produeixen 13 milions d'infeccions respiratòries i que la gran concentració es produeix entre els mesos de desembre i de març. L'agreujant és que en aquests moments es parteix ja amb una "alta pressió assistencial" per la pandèmia de coronavirus i hi ha una "alta incertesa" sobre les primeres dosis de la vacuna.Sanitat continua esperant que aquestes dosis de la vacuna arribin a finals d'any o principis del que ve. Amb tot, Illa ja ha argumentat que serà "difícil" assolir la immunitat de grup en els pròxims mesos perquè primer caldrà subministrar-la als col·lectius més vulnerables. "Ens queda per davant un llarg camí de convivència amb el virus i hem d'oferir un termini per a una major estabilitat", ha assegurat Illa.És per això que el ministre ha reclamat que la pròrroga de l'estat d'alarma s'aprovi amb una "abrumadora" majoria del Congrés. El govern del PSOE i Podem té assegurat el vot de la majoria de la investidura, però ha interpel·lat especialment el PP perquè es "desmarqui" de l'extrema dreta com ja van fer durant la moció de censura presentada per Vox.Illa ha subratllat que aquest estat d'alarma serà diferent del primer perquè s'aprova sota la premissa de la "cogovernança" i amb vocació que siguin les autonomies les autoritats competents per prendre mesures en els seus territoris en base al que permet l'actual decret vigent. Ha recordat que la Moncloa accepta que Sánchez comparegui per retre comptes cada dos mesos, com ha demanat l'esmena presentada per ERC, i que el 9 de març es revisi si s'aixeca o no aquest mecanisme constitucional en funció de quina sigui la situació epidemiològica.El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciat la "imprevisió" del govern davant la segona onada i ha avançat que el vot del seu partit serà una "abstenció crítica" per no deixar l'àmbit sanitari "al descobert" i, al mateix temps, "no avalar l'atropellament legal" que consideren que és ampliar l'estat d'alarma durant tant de temps. Vox, per la seva banda, ha anunciat que presentarà un recurs d'inconstitucionalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor