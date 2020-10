Un error en els cribratges d'un institut de Montcada obliga a confinar 400 alumnes

Altres notícies que et poden interessar

Un error en els resultats dels cribratges massius fets a l'Institut La Ferreria, de Montcada i Reixac, el passat 19 d'octubre, va obligar a confinar 400 alumnes, una tercera part del centre escolar. En total es van fer 1.083 proves PCR amb menys d'un 2% de casos positius, tot i que "una errada en una de les màquines va alterar la xifra fins situar-la al 16%" i va suposar l'aïllament d'aquests estudiants, segons ha informat l'Ajuntament."És un despropòsit sense pal·liatius", ha criticat l'alcaldessa, Laura Campos, que ha acusat el Departament de Salut d'haver fet una gestió "nefasta". Campos ha exigit un aclariment amb tots els resultats perquè l'institut pugui planificar el retorn dels estudiants a les aules."Tota aquesta descoordinació ha estat un autèntic malson. No hi ha cap justificació possible: estem davant d’una gestió nefasta i no es pot tolerar que pràcticament una setmana després de saber que hi ha hagut falsos positius".Fins aquest dimecres, hi havia un centenar d'alumnes de l'Institut La Ferreria que fa deu dies que esperen el resultat de les proves PCR.

