El laboratori de PCR del Vall d'Hebron, saturat: fins a 10 dies per donar els resultats

Un dels laboratoris més importants de Catalunya en l'anàlisi de PCR està col·lapsat. Es tracta del laboratori de l'Hospital Vall d'Hebron, on s'encarreguen de comprovar la major part dels tests que es fan des de l'atenció primària a Barcelona.El Servei de Microbiologia va advertir de la situació a través d'una carta de la que es fa ressò TV3. Els investigadors afirmen que hi ha una gran quantitat de proves que, combinat amb màquines que fallen i la falta de reactius ha provocat la saturació.Meritxell Amat, doctora del CAP Besòs, lamenta com ha canviat el temps d'espera pels resultats, amb retards que arriben a superar els 10 dies i tot: "Fins ara feies una PCR al matí i l'endemà al vespre el resultat ja estava penjat. I ara les fan, però amb retard. Ens ha arribat una circular dient que en les proves fetes trigarien 11 dies a tenir els resultats."Des de l'hospital, el cap de Microbiologia, Tomàs Pumarola, confirma la saturació: "Si la demanda és molt superior, però a més s'hi ajunta que l'afluència de reactius disminueix perquè els comercials no donen a l'abast i que les màquines no paren les 24 hores del dia i es van aturant, van fallant i hem d'esperar que les reparin... Tot això ens va portar al col·lapse la setmana passada".La saturació a l'atenció primària pel volum de PCR ja era una realitat la setmana passada, quan ja es trigaven cinc dies a donar els resultats. "Fa unes setmanes trucàvem amb un o dos dies als pacients. Ara necessitem molts més dies. Ja ho estem fent saber", exposava ael treballador d'un ambulatori de la Dreta de l'Eixample encarregat de l'atenció telefònica als usuaris. "Estem saturats", insistia aquest professional sanitari.

