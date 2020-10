L'exorcista de la presó de Lledoners

Mossèn Joan Prat, nou exorcista de la diòcesi de Vic. Foto: Bisbat de Vic

Les presons tenen assignat un capellà. Alguns estrenyen llaços amb els presos, com és el cas del padre Paulino, el capellà de Soto del Real del que sempre parla Sandro Rosell.El capellà de Lledoners és el manresà Joan Prat, rector de la parròquia de Sant Josep de la capital del Bages. Ha tractat i conegut als presos polítics tot i que va ser el pare Manel i no ell qui va casar a la presó el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i la periodista Txell Bonet.El que pocs saben del mossèn del Lledoners Joan Prat és que fa dos anys va tenir l'honor de ser nomenat pel bisbe de Vic, Romà Casanova, exorcista oficial de la diòcesi . Per ara no ha hagut d'expulsar el dimoni de cap pres independentista ni consten altres serveis fora de la presó.El nomenament d'aquest sacerdot com a exorcista respon a que el Vaticà demana que cada diòcesi (de tota l'Església) tingui un exorcista. Moltes diòcesis no en tenien, com la de Vic.Fons del bisbat van assegurar en aquells moments aque a la diòcesi no s'havia donat un increment de casos de possessió demoníaca en els darrers anys, sinó que el nomenament obeïa només a una directiva general. L'exorcista diocesà té la funció d'atendre les consultes puntuals sobre aquest tema i discernir, cas per cas, si hi ha algú que ho sol·licita.D'aquesta manera Manresa recuperava una figura que no tenia des de la dècada dels 40, quan es va fer el darrer exorcisme documentat a la ciutat. En aquella ocasió era el vicari de la basílica de la Seu, mossèn Genís Padrós, qui va arribar a Manresa el 1939 provinent de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet.Entremig, els exorcistes que s'han ocupat dels casos que es donen al Bages venien de l'Arquebisbat de Barcelona o directament de Roma. El juny de 2012, l'únic exorcista oficial de Catalunya, el dominic Juan José Gallego Salvadores, va visitar la capital del Bages , tot i que en aquella ocasió va ser per participar en una jornada interreligiosa.Aquest sacerdot, que atén entre cinc i sis peticions diàries, segons va explicar en una entrevista a La Vanguàrdia , afirma que molts dels afectats arriben a ell després de passar per metges i psiquiatres sense que hagin obtingut cap solució. Tot i així, admet que en la majoria dels casos necessiten altres solucions que no són l'exorcisme.

