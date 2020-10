Colau demana per carta a Sánchez que aturi tots els desnonaments de famílies vulnerables

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant que s'aturin tots els desnonaments de famílies vulnerables. En concret, li reclama que ampliï els supòsits de la moratòria actual per incloure les persones en situació més precària, prenent d'exemple la treva hivernal que aplica França."El que és inacceptable és que les mesures restrictives per motius sanitaris acabin agreujant la situació de la gent vulnerable", ha indicat en la seva missiva, on remarca que entre el 5 i el 23 d'octubre, la unitat antidesnonaments de l'Ajuntament ha rebut avís de 232 desnonaments de persones en situació precària.