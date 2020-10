L'ambaixada de Rússia a Espanya se'n fot del jutge pels soldats russos de Puigdemont

Fins i tot a l'estranger se'n riuen d'espanya

Per Anonim 1234 el 28 d'octubre de 2020 a les 21:42 0 0

Per altra banda, el que els espanyols arriben a dir per a criminalitzar l'independentisme pot ser tan increible com volgueu, però el que és més increible encara és que els catalans aixó no s'ho esperessin. Dels esforços d'espanya per a que no se li escapi Catalunya t'ho pots esperar tot, i si per a justificar la persecució a l'independentisme han de dir que els independentistes són els culpables del canvi climatic, tambe ho diran. S'ha de comprendre, si tenim en compte l'estat de ruina total en que quedaria una espanya sense Catalunya i, en canvi, la pujada increible que faria una Catalunya independent, per molt que ens intentin convencer de que seria a l'inreves (recomano llegir les argumentacions espanyoleres de l'estil "que el 70% del comercio de Catalunya depende de espanya!!!" i coses similars per a intentar desanimar-nos, no tenen pèrdua, jo mateix publico comentaris com aquest per a pixar-me de riure unes hores després llegint les seves reaccions).