França es torna a confinar per frenar el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

França decreta un nou confinament com el de la primavera. El president de la República, Emmanuel Macron, ha decretat que tot el país tornarà a tancar-se a casa després de l'augment alarmant de contagis -aquest dimarts han registrat 523 morts en només v24 hores-. Tot i la instauració d'una de les restriccions més contundets de la primrea onada, les mesures no seran tan estrictes com a la primavera. Macron ha assegurat que aquesta vegada les escoles i instituts seguiran oberts. Per sortir de casa, a treballar, anar a comprar o "prendre l'aire", caldrà una declaració jurada.Cada quinze dies es revisaran les mesures instaurades pel govern francès i es decidirà si cal endurir-les o per contra, rebaixar-les. El confinament començarà aquest dijous a la nit i durarà "com a mínim fins l'1 de desembre". L'objectiu, assegura el president Macron, és "reduir fortament la transmissió del coronavirus, per passar així de 40.000 a 5.000 contagis diaris i reduir significativament els ingressos en els hospitals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor