El brot de la residència de Ribes de Freser ja acumula sis morts

El brot de Ribes de Freser és el primer que afecta un equipament d'aquestes característiques del Ripollès. La Residència Municipal per a la Gent Gran de la Vall de Ribes és de titularitat pública i la gestiona l' entitat Sumar, vinculada a la Diputació de Girona

El brot de coronavirus de la Residència Municipal per a la Gent Gran de la Vall de Ribes , al Ripollès, que es va notificar el passat 13 d’octubre, ja acumula sis defuncions, segons l'última actualització facilitada pel Departament de Salut a. En aquests moments hi ha 39 residents positius, la majoria amb simptomatologia lleu o assimptomàtics, dos en una situació clínica inestable i un ingressat a l’Hospital de Campdevànol amb bona evolució. Els residents morts tenien tots patologies prèvies. També hi ha 14 treballadors positius molt lleus o asimptomàtics.Durant el dia d’avui està previst que es desaïllen 14 dels residents, que passaran a fer vida normal, i es començarà a enretirar l’oxigen als que fins ara n’han requerit i que la seva situació ho permet. Està previst que el dia 2 de novembre es facin test ELISA als residents positius que hi hagi per tal de comprovar l’estat immunològic i procedir al seu desaïllament en cas que tinguin anticossos de la malaltia.El brot de la residència es va comunicar el 13 d’octubre quan una treballadora va resultar positiva per PCR de Covid-19. Tot seguit, des del Departament de Salut, l’Ajuntament de Ribes, la direcció de la residència i l’atenció primària es va coordinar per implantar i reforçar les actuacions, entre les quals l’aïllament preventiu de tots els residents el mateix dia 13 i es van extremar les mesures de protecció.El dia 14 es va comunicar un cas positiu en un resident que presentava una patologia no associada a Covid-19 i l’inici de símptomes de dos residents més. El dia 15 es va dur a terme un cribratge general a tots els 47 residents i als treballadors.Des que es va detectar el brot, el Departament de Salut està fent un seguiment i control de la residència juntament amb la direcció per garantir que la sectorització del centre, les mesures d’aïllament, prevenció i protecció es fan correctament per contenir l’avanç del virus i la informació a les famílies, en col·laboració amb l'Ajuntament. També s’ha rebut el suport de l’empresa Sumar, que gestiona la residència, pel que fa al reforç de personal.Per la seva banda, el seguiment clínic dels residents ha estat controlat per l’Equip d’Atenció Primària de Ribes de Freser-Campdevànol i l’Hospital de Campdevànol, que han destinat un metge, dues infermeres i un geriatra al seguiment i control dels residents.

