Ja es poden sol·licitar els ajuts per a la restauració i centres d'estètica i bellesa

Amb 24 hores de retard, però ja està en marxa el termini perquè el sector de la restauració, els centres d'estètica i bellesa demanin ajuts directes al Govern. La Generalitat activa així una línia de 40 milions d'euros per compensar aquests sectors, els més afectats per les darreres restriccions per frenar la pandèmia.Estava previst que el termini comencés aquest dimecres, però una incidència tècnica en el portal dels tràmits ha obligat a ajornar-ho fins aquest dijous, 29 d'octubre, a les 9 del matí. Els establiments podran presentar sol·licituds en els propers 15 dies. Cada negoci rebrà un màxim de 1.500 euros, en funció de les seves necessitats.El sector de la restauració ha expressat des de fa dies la seva preocupació per l’impacte de les mesures restrictives en les seves activitats.Tal com detalla el Govern, la informació s’actualitzarà puntualment a través de les xarxes socials, i dels webs del Departament d’Empresa i Coneixement, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), i de Canal Empresa.

