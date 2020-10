Els Mossos frustren l'intent de tornar a ocupar la Casa Buenos Aires

📹 VÍDEO | Des del col·lectiu @labuenosaires__ difonen aquest vídeo de l'interior de la finca on asseguren que han tornat a entrar durant les càrregues policials; informen @andreumerino i @annamiraperich https://t.co/rYtbuG28na pic.twitter.com/DLgVdnaGxl — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2020

EN DIRECTE | Dispositius d'antiavalots dels Mossos accedeixen al jardí de la finca de la Casa Buenos Aires i impedeixen la tasca dels periodistes a qui estan demanant identificacions i els demanen marxar ; informen @andreumerino i @annamiraperich https://t.co/lwN7qgf8MF pic.twitter.com/IcvaMZR0Mu — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2020

EN DIRECTE | Càrrega dels Mossos després que els manifestants s'hagin apropat al cordó policial que blinda la Casa Buenos Aires de Vallvidrera; informen @andreumerino i @annamiraperich https://t.co/rYtbuG28na pic.twitter.com/RIaA31DRJb — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2020

VÍDEO | Ara mateix, segona càrrega dels Mossos a Vallvidrera. Els antiavalots han avançat després que alguns manifestants hagin col·locat contenidors a la calçada; informen @andreumerino i @annamiraperich https://t.co/2wqDMsXS0o pic.twitter.com/luRyqHRMxN — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2020

🔴EN DIRECTE | La plaça de Vallvidrera s'omple per rebutjar el desallotjament de la Casa Buenos Aires, executat aquest matí



Els manifestants criden consignes de "fora especuladors dels nostres barris"; informa @andreumerino https://t.co/rYtbuG28na pic.twitter.com/ZxtV0V89rq — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2020

🎥VÍDEO | Ara mateix centenars de manifestants avancen cap a la Casa Buenos Aires, blindada pels Mossos des d'aquest matí quan l'han desallotjat. Ho fan amb càntics de "La Buenos Aires es queda a Vallvidrera"; informen @andreumerino i @annamiraperich https://t.co/rYtbuG28na pic.twitter.com/vqSxz9vSvq — NacióDigital (@naciodigital) October 28, 2020

Una cinquantena de persones han tornat a entrar a la Casa Buenos Aires de Vallvidrera després que aquest matí els Mossos la desallotgessin. Segons ha pogut comprovarsobre el terreny, tenen intenció de reocupar l'edifici. Fonts del col·lectiu, expliquen que l'haurien reocupat durant les càrregues dels Mossos d'Esquadra d'aquesta tarda en un dels accessos. En accedir al pati de la finca els antiavalots han impedit gravar a la premsa i els han demanat que s'identifiquessin i que marxessin.A hores d'ara, es respira un ambient de tensió al barri barceloní on els Mossos estan desallotjant les persones que han tornat a entrar a l'edifici. A l'exterior, més de 200 manifestants esperen a la plaça de Vallvidrera. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat, almenys en dues ocasions, contra els manifestants. Ho han fet quan els veïns s'han acostat al cordó policial que blindava la casa.L'edifici, propietat de la congregació dels Pares Paüls, ha estat desallotjat just l'endemà que Junts per Catalunya, ERC, comuns i CUP van registrar al Parlament una proposta de resolució per oposar-se al desnonament i demanar que es conservessin els "usos comunitaris" de l'immoble.A la tarda, centenaras de presones s'han aplegat a la plaça del barri de Barcelona per rebutjar el desallotjament a les persones que ocupaven l'espai des de fa un any i mig. La plaça de Vallvidrera s'ha començat a omplir de persones amb crits de "fora especuladors dels nostres barris".Els manifestants han caminat fins a la Casa Buenos Aires, blindada pels Mossos d'Esquadra des d'aquest matí i s'han plantat davant del cordó policial dels antidisturvis amb càntics de "La Buenos Aires es queda a Vallvidrera".El desallotjament ha arribat després que el març de 2019 comencés una ocupació per evitar que l'edifici es convertís en un hotel de luxe. Amb els mesos, s'ha convertit en un espai comunitari i alguns veïns hi vivien. El passat juliol l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a expropiar la finca per impedir l'enderrocament de l'edifici i construir-hi pisos per a gent gran i espais per a l'ús veïnal.

