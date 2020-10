«Carrusel Deportivo», Michael Robinson, «Masterchef» i Enric Auquer, Premis Ondas 2020

La 67a edició dels Premis Ondas ha distingit Carrusel Deportivo (Cadena SER) i Tiempo de Juego (COPE) com a millors programes de ràdio, el desaparegut Michael Robinson i la corresponsal de RTVE Mavi Doñate com a millors presentadors de televisió, i Fernando Ónega, Ondas a la trajectòria professional.En l'apartat de sèries, la ficció de Berto Romero Mira lo que has hecho s'ha endut l'Ondas a la millor sèrie de comèdia, mentre que Enric Auquer ha estat premiat com a millor intèrpret pel seu paper a Vida perfecta, de Leticia Dolera. La situació sanitària ha obligat el jurat a reunir-se enguany de manera virtual i a més el Grup Prisa ha decidit ajornar la cerimònia d'entrega dels guardons "fins que les circumstàncies ho permetin".

