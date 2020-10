La Casa Batlló tanca per «destrosses» atribuïdes a vaguistes i aquests responen que és un «muntatge»

El vitrall afectat pel llançament d'una pedra Foto: ACN

La Casa Batlló tanca temporalment a causa de "destrosses irreparables" a l'edifici, segons han anunciat aquest dimecres els seus responsables a través d'un comunicat. En aquest comunicat s'atribueix la responsabilitat dels danys als treballadors subcontractats de l'empresa Staffpremium, que estan en vaga des del 8 d'octubre i neguen les acusacions.Els responsables de la casa Batlló parlen d'una "revolta" que hauria tingut lloc davant l'edifici el 24 d'octubre. Sempre segons el seu relat, alguns vaguistes haurien danyat elements patrimonials originals de principis del segle XX i haurien agredit empleats i visitants del recinte.El sindicat SUT, convocant de la vaga, ha negat les acusacions. "El piquet estava realitzant protesta i darrere del piquet algú va tirar un petard i una bengala", expliquen. "Dos trossos de totxana llançada des de darrere nostre gairebé cauen a sobre de dos integrants del piquet", apunten.En un comunicat, el sindicat no només nega les acusacions sinó que acusa la Casa Batlló de provocar-les. "És un muntatge per treure's de sobre es vaguistes", defensen. També denuncien que el recinte va contractar vigilants de seguretat per "suplantar il·legalment" els vaguistes. Una acusació que també fan extensiva a Staffpremium."La Casa Batlló fa i desfà com considera i Staffpremium descarrega sobre els seus treballadorsles conseqüències d’aquestes decisions capritxoses", argumenten des de SUT. Els treballadors subcontractats també denuncien que la Casa Batlló no els subministra prou mascaretes i que, a més, tenen contractes fraudulents i els deneguen dies de vacances de manera fraudulenta.

