Javier Lafuente, nou rector de la Universitat Autònoma

La Universitat Autònoma de Barcelona té nou rector. És Javier Lafuente Sancho, elegit per al càrrec per als pròxims quatre anys segons els resultats provisionals de les eleccions realitzades mitjançant votació electrònica els dies 27 i 28 d'octubre.La participació ha estat de l'11,47% de la comunitat universitària, en una votació en què han participat 4.405 persones, del total de 38.361 membres de la comunitat universitària amb dret a vot. El vot és ponderat, tenint més pes el dels professors doctors, seguit per la resta del personal acadèmic i investigador, el personal d'administració i serveis i els estudiants.Catedràtic d'enginyeria química Javier Lafuente (Barcelona, 1960), catedràtic del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, es va llicenciar en ciències químiques, en l'especialitat de química tècnica, el 1982, i es va doctorar cum laude en enginyeria química el 1988, sota la direcció dels catedràtics Manel Poch (UdG) i Carles Solà (UAB).Lafuente ha treballat al Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, a l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INP), a la Universitat de Califòrnia (UC) i a l'Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago. La seva recerca s'ha centrat en l'aplicació de sistemes biològics al tractament d'efluents contaminats.

