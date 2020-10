L'operació «Volhov» distorsiona l'aprovació de l'estat d'alarma i el diàleg amb la Moncloa

Altres notícies que et poden interessar

Una nova operació policial que sacseja l'independentisme enmig d'una pandèmia que torna a posar en escac el sistema sanitari i amb uns pressupostos acabats de sortir del forn que són el passatge de l'estabilitat de la coalició PSOE-Podem. El còctel entre un conflicte polític enquistat sota la batuta dels tribunals, una actuació de la Guàrdia Civil amb motivacions de diferent naturalesa i una corba de contagis desbocada que aboca Catalunya a nous confinaments suposa tota una tempesta política que viurà el seu primer episodi aquest dijous al Congrés, quan es debatrà i s'aprovarà la pròrroga de l'estat d'alarma. Una votació en la qual els partits independentistes, atrapats també en la lògica electoral del 14-F, corren el risc d'exhibir un cop més la seva divisió. ERC aposta per prioritzar la urgència sanitària i econòmica amb l'aprovació de l'estat d'alarma al mateix temps que es denuncia la repressió, i JxCat considera que la via del diàleg no dona fruits i que col·laborar amb el govern de coalició de PSOE i de Podem ni frena la repressió ni resol les necessitats de la Generalitat. La batejada com a operació Volhov aglutina des de sospites de prevaricació, malversació i blanqueig en el finançament del procés fins a una suposada intervenció del Kremlin en la campanya del referèndum de l'1-O per "desestabilitzar" la Unió Europea, així com l'actuació el Tsunami Democràtic. Amb un balanç de 21 detinguts, entre ells alguns noms clau del conegut com a "estat major" del procés -Xavier Vendrell, Oriol Soler i David Madí-, l'independentisme ha tornat a alçar la veu contra el que consideren un nou atac dins de la causa general que denuncien que hi ha per part de l'Estat contra el moviment.L'operació policial impacta just en un moment en què el govern espanyol precisa de la col·laboració d'ERC i, en menor mesura, de JxCat al Congrés per aprovar la pròrroga del vigent estat d'alarma i, mirant més enllà, dels pressupostos generals de l'Estat. El Govern anunciarà aquest dijous les noves restriccions i sobre la taula té com a opció més probable un confinament perimetral, ja que no compta amb prou competències per ordenar-ne un de domiciliari ni el Ministeri de Sanitat preveu per ara concedir una autorització . L'estat d'alarma és el paraigua legal amb què pot tenir garantides aquestes mesures. Amb tot, les detencions de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres distorsiona com els dos socis de Govern afrontaran aquest dijous la pròrroga a Madrid.A hores d'ara, Sánchez té garantit que l'ampliació de l'estat d'alarma prosperarà. Davant la falta de suports per prorrogar-lo durant mig any sense condicions, el PSOE ha acabat acceptant votar a favor d'una esmena d'ERC en què es fixa que cada dos mesos el president del govern espanyol hagi de retre comptes de la situació. A més, a proposta del mateix Sánchez, el 9 de març podrà revisar-se si s'aixeca o no l'estat d'alarma en funció de l'estat epidemiològic i de la decisió dels presidents autonòmics.L'esmena de JxCat, per la seva banda, reivindica que la Generalitat tingui totes les competències per poder decretar un confinament domiciliari. Fonts dels republicans asseguren que la Generalitat necessita actuar amb urgència per aturar els contagis a Catalunya i que el seu vot favorable respon a aquesta necessitat sanitària per protegir la vida dels ciutadans.Salut va definir aquest dimarts com a "crítica" la situació. Tant els consellers d'ERC com els de JxCat han defensat la necessitat de disposar de totes les competències per ordenar confinaments. Amb tot, l'operació Volhov han disparat les veus que dins del partit de Carles Puigdemont defensen que es voti en contra d'una pròrroga per la qual el seus vots no són imprescindibles per prosperar. De fet, el mateix expresident Quim Torra ha estat clar a l'hora de demanar que es voti en contra perquè denuncia que no es tracta d'un estat d'alarma descentralitzador i com a resposta a la "repressió sistemàtica" de l'estat espanyol.El posicionament dels diputats al Congrés, però, no és unànime a hores d'ara. Els quatre diputats del PDECat pensen mantenir el vot a favor, segons ha pogut saber, un posicionament que no està consensuat amb els altres quatre membres del grup. La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, no va aclarir dimarts en un entrevista a aquest diari quin serà el posicionament final : "S'hauran de prendre mesures amb l'eficàcia més gran per la salut i la menor per l'economia, i això requereix eines que no són les d'aquest estat d'alarma". En les pròximes hores, JxCat haurà de resoldre si el seu grup es trenca per primera vegada en una votació a Madrid i, en cas d'apostar pel vot en contra, com defensaran els seus consellers la compatibilitat amb les dràstiques mesures que reclamen per a Catalunya.Aquesta pugna és l'avantsala de la negociació dels pressupostos, el passatge per a l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. El primer round serà el 10 de novembre, quan es votaran les esmenes a la totalitat. L'aprovació definitiva es preveu per a la primera setmana de desembre. Fins ara, tant dirigents d'ERC -Marta Rovira- com de JxCat -Ramon Tremosa- han defensat participar de la negociació del que consideren que ha de ser un instrument "útil" per fer front al cop econòmic de la pandèmia a Catalunya. Fonts republicanes asseguren que esperen que el terratrèmol provocat per l'operació de la Guàrdia Civil "no afecti gaire" en la negociació dels comptes, de la mateixa manera que no ho ha fet en l'estat d'alarma. Veus de JxCat, en canvi, han explicitat que no es poden donar suport als pressupostos i garantir l'estabilitat del govern del PSOE i de Podem.La cúpula d'ERC valorarà dilluns que ve com s'afronten les converses pels comptes. D'entrada, però, l'independentisme ha encaixat amb incomoditat que els comptes amb més despesa de la història per la vehiculació dels fons europeus perpetuïn el greuge que consideren que suposa que Catalunya rebi menys del que aporta. Aquesta vegada, un 16,5%, per sota del 19% del PIB que representa . "Això no és cap notícia. I per això ja vam votar en contra dels pressupostos l'any passat. Ara, confio que tot l’independentisme i la societat civil catalana reaccionin units plantant cara", ha assegurat Torra en un tuit.Les maquinàries internes de JxCat i ERC treballen a tot rendiment per tal d'argumentar les seves accions de cara a les pròximes setmanes amb la urgència sanitària i econòmica per una banda i l'acció dels tribunals que assetja l'independentisme per l'altra. I amb una precampanya electoral que ja s'ha instal·lat definitivament a Catalunya malgrat la pandèmia i la crisi galopant.

