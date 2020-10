Catalunya rebrà del pressupost de l'Estat el 16,5% de les inversions, menys del que aporta

L'Estat invertirà a Catalunya el 16,5% dels fons dels pressupostos generals per al 2021. És un total de 1.999 milions d'euros del total de 12.125 milions d'euros que l'Estat ha adjudicat a les comunitats autònomes. Així ho recull l'avantprojecte dels comptes públics que ha presentat al Congrés dels Diputats la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero.Aquest percentatge queda per sota del 19% del PIB de l'Estat que representa Catalunya, i també per sota del 16,8% que va prometre invertir al país el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ara fa un any. Els anteriors pressupostos de l'Estat, els del 2018, recollien 2.051 milions d'euros per a Catalunya.El territori que més inversions rebrà serà Andalusia, amb el 17,7% de les inversions totals, que representen 12.125 milions d'euros. La tercera comunitat que rebrà més inversions serà la Comunitat de Madrid, amb un 10,3% del total; seguida del País Valencià, amb un 9,6% i Castella i Lleó, del 7%.Pel que fa als fons europeus, Catalunya rebrà 596 milions d'euros i és l'autonomia a qui pertoca una quantia més gran. Tanmateix, només és el 14% del total dels fons, de nou per sota del 19% que representa per PIB l'economia catalana i fins i tot per sota del 16% que representa la població catalana sobre la del conjunt de l'Estat.

