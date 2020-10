Fins a quin punt són perillosos els aerosols per a la transmissió del coronavirus?

Altres notícies que et poden interessar

Les microgotes d'aerosol, les diminutes partícules que s'aguanten a l'aire durant un temps després de parlar, tossir o esternudar, no semblen ser extremadament eficients per propagar el coronavirus, segons un nou estudi publicat a la revista Physics of Fluids Els físics i metges de l'Institut Van der Waals-Zeeman, de la Universitat d'Amsterdam, als Països Baixos, van utilitzar tecnologia làser per mesurar la distribució de les gotes alliberades quan les persones parlen o tussen. Els voluntaris van parlar o tossir a un raig làser, i es va utilitzar un filtre per imitar petites microgotes d'aerosol. Això va permetre als investigadors mesurar com es propaguen les gotetes.Si bé les microgotes persistents certament no estan lliures de risc, a causa de la seva petita mida contenen menys virus que les gotes més grans que es produeixen quan algú tus, parla o esternuda directament sobre nosaltres, explica Daniel Bonn, un dels autors i director de l'institut."Segons els coneixements actuals veiem que, en termes d'aerosols, és relativament segur entrar en edificis moderns ben ventilats, com aeroports, estacions de tren, oficines modernes...", afegeix Bonn.L'investigador afirma que "la ventilació moderna fa que el risc d'infecció per aerosol no sigui gaire gran. La quantitat de virus en les gotetes petites és relativament baixa, el que significa que es torna perillosa si estàs en una habitació mal ventilada durant un temps relativament llarg amb una persona infectada o després que una persona infectada hi hagi tossit".Si algú entra en un espai només uns minuts després que un portador lleu o asimptomàtic del coronavirus hagi tossit en aquella àrea, la probabilitat d'infecció és "bastant baixa", segons els investigadors. És fins i tot menor si aquesta persona només hi ha estat parlant.El descobriment, segons Bonn, recolza l'eficàcia d'usar mascaretes, el distanciament social i altres mesures adreçades a la propagació de gotes més grans: "Són tan grans que cauen a terra aproximadament a un metre de la seva boca. Per minimitzar el risc d'infecció, no només ha de mantenir el metre i mig de distància sinó també assegurar-se que l'habitació estigui ben ventilada".

