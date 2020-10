Open Arms: tornar a salvar vides al Mediterrani enmig de la pandèmia

L’ ONG Open Arms torna a salpar per seguir donant resposta a la crisi humanitària en un context marcat per l’augmentat l’hostilitat dels governs europeus cap a les naus de rescat i havent de fer front també al coronavirus.A causa d’aquesta persecució contra les ONG que salven la vida de les persones migrants al mar, la nau de l’Open Arms serà l’única que actualment estarà fent rescats. Tota la resta continuen bloquejades. El fotoperiodista Sergi Cámara acompanyarà a la tripulació en la 78a missió que té previst sortir aquest dijous del port de Barcelona, i a través d’un diari de bord que publicarà a, mostrarà una crisi que no cessa ni enmig d’una pandèmia global.