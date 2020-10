La Guàrdia Civil posa el nom d'una batalla de la División Azul a l'última operació contra l'independentisme

La Guàrdia Civil ha posat en marxa aquest dimecres l'anomenada operació Volhov contra un grup d'empresaris relacionats amb l'independentisme. L'Institut Armat considera que tenien vincles amb l'organització Tsunami Democràtic, que va liderar les protestes de la sentència de l'1-O la tardor passada, així com amb el finançament del procés i amb Carles Puigdemont.En el marc de les detencions i les investigacions, destaca el nom de l'operació de la Guàrdia Civil, Volhov. En la història moderna espanyola es fa referència a aquest riu rus durant la Segona Guerra Mundial, en una de les batalles més destacades de la División Azul, la unitat de voluntaris de l'exèrcit espanyol va ser el cos militar de suport de Franco a l'Alemanya nazi de Hitler.Entre els anys 1941 i 1943, prop de 50.000 soldats espanyols van participar en diverses batalles del Front Oriental, totes en el marc del setge a Leningrad. La División Azul va destacar en diverses batalles, molt reivindicades avui dia pels seguidors franquistes i els ultres d'extrema dreta: Krasni Bor, la batalla de Possad i la batalla de Volhov. Per què poden haver triat aquest nom des de la Guàrdia Civil? La división rep les ordres de realitzar diverses intervencions durant la jornada del 16 de setembre de 1941 per obtenir informació i destruir posicions enemigues a l'altre costat del riu. Tot sota l'efecte sorpresa.La Guàrdia Civil ja ha protagonitzat altres nomenclatures polèmiques en operacions contra l'independentisme polític i civil. L'Operació Anubis de l'Institut Armat es va dur a terme el 2017 "per a frenar el referèndum de l'1 d'octubre", portada a terme durant la jornada del 20 de setembre. Anubis és el déu egipci que protegeix les tombes dels difunts i està estrictament associat amb la mort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor