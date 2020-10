«Si no hi cabem, visitarem al carrer»: el CAP Passeig de Sant Joan reclama el trasllat promès fa 12 anys

Altres notícies que et poden interessar

El 2008 un pacte de ciutat entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat deixava escrit que el CAP del Passeig de Sant Joan de Barcelona, al barri del Fort Pienc, necessitava un trasllat per poder garantir el seu funcionament òptim. Dotze anys després el trasllat no ha arribat i la pandèmia ha portat al límit l'ambulatori. Aquest dimecres els treballadors han tret les consultes a fora per atendre els veïns que s'han sumat a una nova protesta: "Si a dins no hi cabem, sortirem al carrer", diu la metge de família Alba Martínez.Les dimensions reduïdes i el desgast físic de l'espai fan que a diferència d'altres centres no puguin separar pacients sospitosos de tenir Covid-19 de la resta. Des del Servei Català de la Salut (CatSalut) es va posar un primer pedaç a la saturació que patia el CAP des del març i es va instal·lar una carpa davant l'ambulatori per atendre qualsevol cas relacionat amb la Covid-19. En paral·lel, el Departament de Salut va plantejar com a solució temporal la instal·lació d'uns mòduls prefabricats al carrer Ali Bei per ampliar la capacitat del CAP. Havien d'estar llestos el 15 d'octubre però finalment no ho estaran fins al 14 de desembre."La nostra prioritat és el trasllat definitiu a l'espai reservat a la Gran Via amb Nàpols perpo necessitem solucions immediates", insisteix Martínez. Els mòduls prefabricats promesos pel CatSalut permetrien ampliar el CAP amb 10 consultes noves i els treballadors temen que no estiguin a punt per atendre el pic de la segona onada de la pandèmia. "La protesta d'avui és simbòlica però és que al final no ens quedarà una altra que visitar al carrer", diu la metge de família.La seva companya Esther Ros, també metge de família, és una de les sanitàries que avui s'ha assegut a les consultes improvisades al carrer. "No tenim prou espai per atendre com cal. Hem de seleccionar quins pacients atenem cara a cara i nosaltres volem escoltar-los i resoldre els seus problemes", lamenta. Per os, l'atenció primària està assumint les conseqüències dels "dèficits"del sistema sanitari. "El pes recau sobre nosaltres i ara, amb la pandèmia, hem de deixar d'atendre pacients amb altres patologies", explica.Dins del CAP, els treballadors asseguren que és el personal d'infermeria que ha vist més trastocada la seva feina arran de la pandèmia. Així ho corroboren Lourdes Castells, Marta Sanjuan i Anna Tobella, totes tres infermeres. "La nostra feina s'ha triplicat i des del març només hem rebut el reforç d'una persona", diuen. Ells, a diferència dels metges, no han pogut mantenir la seva agenda de pacients i ara atenen els usuaris aleatòriament. "Tenim llistes de pacients que són un calaix de sastre i ells ens diuen que se senten abandonats", relaten.El CAP del Passeig de Sant Joan no és l'únic que espera un trasllat des de fa 12 anys. El Gòtic, Drassanes, Les Corts, Sardenya, Bon Pastor i Verneda i La Pau estan en la mateixa situació. El Raval Nord també i la seva aposta per defensar el trasllat a la Capella de la Misericòrdia sumant esforços de veïns i treballadors ha servit d'exemple a la resta.El CAP del Passeig de Sant Joan és un dels que també ha apostat per la reclamació conjunta de treballadors i veïns per dirigir-se a les administracions. Amb la creació de la plataforma Nou Cap Passeig de Sant Joan Ja! confien escurçar terminis per al trasllat, després d'anys de greuges."Primer van tancar el CAP Carles I i tots els seus usuaris van venir aquí i després vam perdre el servei de pediatria. S'estan carregant la sanitat pública", recorda la Conxita, que aquest dimecres ha participat en la protesta. Ella ha hagut de visitar-se al CAP en un parell d'ocasions des de l'inici de la pandèmia. "El personal és molt amable però l'espai del CAP és molt petit i la majoria de sales no tenen ventilació", explica. La Joana, que és al seu costat, també ha hagut d'anar a l'ambulatori recentment. "No hi cabem. Ara hem de fer cua al carrer i ja fa molts anys que ens van prometre un ambulatori nou.Entre les persones que avui han protestat davant del CAP també n'hi havia de joves. És el cas de la Júlia i l'Alba, veïnes del barri i membres de l'Esplai Xiroc i la Casa Groga. "He hagut de venir al CAP durant la pandèmia i em van haver de derivar a l'ambulatori de Roger de Flor perquè aquest estava saturat", diu l'Alba. "La unió de veïns i treballadors és l'única manera de fer-nos escoltar i ho farem amb reivindicacions al carrer", conclou la Júlia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor