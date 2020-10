21 detencions i 31 escorcolls en l'operació «Volhov» contra empresaris independentistes

L'operació Volhov de la Guàrdia Civil desplegada aquest dimecres a diversos punts de Catalunya, investiga el suposat destí irregular de subvencions públiques a l'entorn d'entitats i empresaris independentistes . A més, també intenta esbrinar si l'Ajuntament de Cabrera de Mar va fer una requalificació urbanística irregular per afavorir una fundació pedagògica presidida per Xavier Vendrell, exdirigent d'ERC. En total, s'han fet 31 escorcolls i 21 detencions per esbrinar si s'han finançat irregularment projectes independentistes com Tsunami Democràtic.En l'operació s'investiguen diverses vies de finançament amb fons públics "d'activitats irregulars alienes al destí legal" que tenien els diners. En els escorcolls s'ha intervingut gran quantitat de documentació, suports informàtics, i telèfons mòbils per a analitzar-los. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en els propers dies.L'operació de la Guàrdia Civil, anomenada Volhov, ha consistit en 31 escorcolls en vuit partits judicials de les demarcacions de Barcelona i Girona i 21 detencions pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de capitals. La investigació deriva de les suposades subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona i la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes.Entre els detinguts, a banda de Vendrell, retingut al seu domicili de Sant Joan Despí, hi ha l'empresari Oriol Soler; David Madí, antiga mà dreta d'Artur Mas i directiu d'Aigües de Catalunya; Toni Fusté i Roc Aguilera, d'Events; Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar; Josep Campmajó, empresari de Girona; Josep Lluís Alay, director de l'oficina de Puigdemont; Xavier Vinyals, president de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes; i Jordi Serra, interventor delegat de Presidència en l'etapa Puigdemont al capdavant de la Generalitat.Durant la investigació es va descobrir una suposada prevaricació en la requalificació de terrenys rústics per la construcció d'un centre de negocis, un restaurant i una escola concertada a Cabrera de Mar (Maresme), en la zona denominada Complex Villa Bugatti, destinat a casaments i grans esdeveniments. L'escola l'havia de tirar endavant la Fundació El Brot, que ja té un altre centre al Baix Llobregat i està presidida per Vendrell.A més de la requalificació, es van constatar adjudicacions d'obra per procediments no reglats, irregularitats per part del Departament d'Educació de la Generalitat en la concessió del concert a l'escola i la modificació irregular del terreny rústic a urbanitzable, mitjançant la requalificació municipal aprovada pel ple de l'Ajuntament de Cabrera. Dues de les persones detingudes per la Guàrdia Civil són la directora general de centres concertats i privats de la Generalitat, Pilar Contreras, i Marta Molina, professora d'un institut del Baix Llobregat i també exregidora d'ERC a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), mateix municipi on resideix Vendrell i seu de la Fundació El Brot.Aquesta investigació, secreta durant un any i mig, la dirigeix el magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, després d'obrir una peça separada en la causa contra suposades subvencions irregulars de la Diputació de Barcelona a entitats sobiranistes, entre les quals n'hi ha de pròximes a l'antiga CDC, com CATMón i Igman. El maig del 2018 la Policia Nacional va entrar a la seu de la institució per escorcollar-la i va fer diverses detencions d'alts càrrecs.El març d'aquest 2020, poc abans del confinament, el jutge va decidir citar a declarar com a investigats a 49 persones. Entre els investigats hi ha el diputat de JxCat Francesc de Dalmases, També s'investiga el president de la Fundació CATMón, Víctor Terradellas, entitat afí a CDC, i l'expresident de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. La causa investiga possibles delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències.La interlocutòria dictada pel jutge arribava després d'un informe de la Guàrdia Civil de principis de febrer que demanava la imputació de 48 persones i que apuntava que part dels diners de la Diputació de Barcelona destinats a entitats van servir per pagar factures del procés.El jutge va establir vuit peces separades dividides per les subvencions destinades per la Diputació de Barcelona a diverses entitats. Així, per exemple, estableix peces a les subvencions a CATMón i Igman; Voltia Solutions, Pimec, Setrategic i Konsector, i Utopia; Fundació Privada Empresa i Clima; Plataforma Educativa i Utopia; Funiber; Grupo IGFA i M. Costa Rica, i Ecosde. El jutge detalla les persones que considera que van participar en la tramitació de cada subvenció, tant per part de la Diputació com de cada entitat.

