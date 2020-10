Autoritzat l'assaig clínic d'una vacuna contra la Covid desenvolupada a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Llum verda per a l'assaig clínic d'una vacuna contra la Covid-19 desenvolupada a Catalunya. Es tracta d'un fàrmac dissenyat a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i fabricat per la farmacèutica Archivel Farma, amb seu a Badalona. És el primer vaccí de l'Estat que ha rebut l'aval internacional per a ser testejat.Dissenyada inicialment per combatre la tuberculosi, es preveu que també pot ser eficaç contra altres infeccions víriques, com és el coronavirus. Ara que ja ha rebut l'autorització de les autoritats, s'iniciarà un assaig clínic per comprovar si realment és així. L'estudi tindrà lloc a l'Argentina i s'allargarà nou mesos.La vacuna, que rep el nom de RUTI per l'hospital badaloní, està basada en el que es coneix com la "immunitat innata entrenada". Què vol dir això? La immunitat innata és la primera resposta que genera el nostre sistema immunològic a un patogen desconegut. No respon a patrons concrets i tampoc genera anticossos.La vacuna, però, estimula aquesta reacció innata del nostre cos i la dota de memòria. L'entrena, per dir-ho d'alguna manera. Així, s'aconsegueix generar una resposta més precisa i ràpida a una infecció. Ara comprovar si també pot ser efectiva contra el SARS-CoV-2.

