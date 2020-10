ERC acorda amb Sánchez que la Moncloa reti comptes sobre l'estat d'alarma cada dos mesos

Altres notícies que et poden interessar

ERC votarà finalment a favor de la pròrroga de l’estat d’alarma. Segons confirmen afonts de la negociació, els republicans hi donaran suport després que el PSOE i Podem hagin accedit a votar a favor d’una esmena segons la qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, haurà de retre comptes cada dos mesos sobre la vigència d'aquest instrument legal. A més, l'estat d'alarma es podrà revisar, com ha proposat Sánchez, en quatre mesos, és a dir, el 9 de març. La conferència de presidents, previ debat del consell interterritorial, podrà decidir aixecar-lo o bé allargar-lo fins al 9 de maig.El govern espanyol no comptava amb els suports suficients per aprovar la pròrroga de mig any plantejada quan falten menys de 24 hores per a la votació al Congrés, motiu pel qual s'ha vist abocat a la negociació amb els republicans. Durant la sessió de control, el PP ha tornat a reclamar que aquesta ampliació sigui de vuit setmanes. Tampoc Ciutadans avalava una vigència de mig any i ERC i JxCat l'havien titllat d'"abusiva".És per aquest motiu que Sánchez ha fet una contraproposta per revisar l'estat d'alarma en quatre mesos i ha acabat acceptant el calendari per retre comptes plantejat des de l'oposició. Serà ell qui comparegui cada dos mesos, mentre que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ho farà mensualment a la comissió de Sanitat del Congrés, com ja va fer en l'anterior estat d'alarma setmanalment. Inicialment, el govern espanyol havia previst que fos Illa i no Sánchez qui rendís comptes davant la cambra.A més, si bé el president del govern espanyol inicialment havia plantejat que fos el consell interterritorial qui determinés si s'aixecava o no l'estat d'alarma, l'esmena d'ERC incorpora que sigui la conferència de presidents qui ho proposi previ informe favorable dels consellers de Salut territorials.

