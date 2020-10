Organitzacions de l'esquerra independentista acusen el Govern d'espionatge

Diverses organitzacions de l'esquerra independentista han acusat el Govern de la Generalitat d'haver orquestrat "una trama d'espionatge" a les seves entitats. Segons els activistes, que es basen en informacions publicades per La Directa , se'ls ha suplantat la identitat en diversos correus electrònics que buscaven aconseguir informació interna de les seves formacions, i asseguren que les IPs d'alguns correus es corresponen amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat i amb el complex d'Egara dels Mossos d'Esquadra. Tant el cos policial com el CTTI, però, neguen "cap actuació d'espionatge, suplantació d'identitat i accessos autoritzats".En roda de premsa, Alerta Solidària ha anunciat que ja ha presentat una querella criminal per suplantació d'identitat i revelació de secrets en nom de Lluna Berlanga, portaveu del col·lectiu juvenil La Forja, ja que asseguren que diversos correus s'intentaven fer passar per ella. També han avançat que "de manera imminent" se'n presentarà una en nom de la Forja i una altra en nom de la CUP, organitzacions a les que, segons afirmen, se'ls va falsejar correus electrònics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor