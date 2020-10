L'independentisme denuncia que la repressió no s'atura i exigeix l'alliberament de tots els detinguts

El sobiranisme s'ha concentrat aquest migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per denunciar que la repressió de l'Estat no s'atura i exigir l'alliberament de totes les persones detingudes aquest matí en la macrooperació de la Guàrdia Civil contra el finançament del procés i el Tsunami Democràtic. En un breu manifest unitari, l'actor Pep Planas ha denunciat que la repressió té sempre per objectiu "limitar els drets fonamentals de la ciutadans i utilitzar la por per perseguir la dissidència política".En la concentració hi ha participat representants del Govern, del principals partits independentistes, l'ANC, Òmnium, la Intersindical i altres entitats sobiranistes. També ha assistit a l'acte el president inhabilitat, Quim Torra. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha denunciat la nova mesura de "repressió" de l'Estat contra l'independentisme en referència a l'operació de la Guàrdia Civil contra empresaris pròxims al procés.Torra ha fet una crida a "plantar cara" a l'estat espanyol i fer valdre la força dels vots a partits independentistes al Parlament, al Congrés i al Parlament Europeu. Elsa Artadi, portaveu de Junts, ha denunciat que la causa general contra l'independentisme tira endavant i que la taula de diàleg amb Pedro Sánchez "no serveix per acabar amb la repressió".La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit aquest dimecres l'Estat que la "repressió" no servirà per aturar el projecte d'esdevenir una república de l'independentisme. La republicana ha exigit que la solució al conflicte polític català passi per la "política" amb l'autodeterminació i l'amnistia. També ha fet una crida a la unitat de l'independentisme i a no buscar "adversaris" dins el moviment. "Anem tots junts o no ens en sortirem", ha reclamat. Ha indicat que la "repressió" pretén "dividir" el moviment independentista.Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, ha dit que l'únic projecte que té l'estat per a l'independentisme és "la persecució política". "L'independentisme no té cabuda a l'estat espanyol. Avui és més important que mai la unitat davant la repressió", ha remarcat, i ha demanat "propostes" per continuar avançant.La Guàrdia Civil ha posat en marxa aquest dimecres una operació contra un grup d'empresaris relacionats amb l'independentisme. L'Institut Armat considera que tenien vincles amb l'organització Tsunami Democràtic, que va liderar les protestes de la sentència de l'1-O la tardor passada, així com amb el finançament del procés i amb Carles Puigdemont.L'operatiu, ordenat pel jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, preveu fer diverses detencions i, a hores d'ara, ja n'ha fet almenys quatre. Han estat arrestats, entre d'altres, l'empresari Oriol Soler, l'exsecretari d'organització d'ERC Xavier Vendrell, l'exalt càrrec de CDC i mà dreta d'Artur Mas, David Madí, i Xavier Vinyals, president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes. També ha estat detinguda Marta Molina, professora i associada a la Intersindical-CSC. La causa és una peça separada del procediment obert per suposades donacions a entitats properes a CDC.A través de Twitter, Torra ha dit que Josep Alay, cap de l'oficina de Carles Puigdemont, també ha estat detingut, tot i que no consta com a investigat en aquesta causa, segons informació oficial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Hores després, ha estat deixat en llibertat. "Un cotxe de la Guàrdia Civil m'ha aturat quan sortia del pàrquing. Intenten minar-te la moral però és el contrari", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.Madí ha estat arrestat a casa seva, a Sant Quirze del Vallès. Soler ha estat arrestat en sortir a les 8 del matí del seu domicili d'Igualada per anar a treballar a Barcelona. Poc després, la seva dona, la periodista i excàrrec d'ERC Marina Llansana, ha sortit per portar el fill a escola i se l'ha trobat detingut. Una quinzena d'agents escorcollen el domicili familiar, mentre que uns altres estan fent el mateix a l'empresa de comunicació de Llansana, Lidera, que està just al costat. Llansana és fora, mentre que el seu soci està amb la Guàrdia Civil dins de l'empresa, com ha pogut comprovar l'ACN.Un dels càrrecs que té sobre la taula Oriol Soler, segons ha explicat Benet Salellas, és el d'haver-se reunit amb Julian Assange i Edward Snowden per, suposadament, contribuir a una "guerra d'informació" per desestabilitzar l'estat espanyol.Vinyals, empresari i excònsol honorífic de Letònia, va ser destituït el 2016 pel govern espanyol per ser independentista, i la seu de l'entitat esportiva també està sent escorcollada.La causa fa més d'un any que està oberta i fins avui s'havia mantingut secreta. Hi ha investigades una desena de persones, entre les quals destaca Xavier Vinyals, president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes. L'operatiu també afecta el Departament d'Educació. Entre les persones investigades hi ha Pilar Contreras, directora general de Centres Concertats. Altres noms que hi figuren són l'alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir; Marta Molina, propera a ERC; i l'exalt càrrec de la Generalitat Jordi Sierra. També estan investigats els empresaris Toni Fuster i Roc Aguilera, responsables de l'empresa Events d'Igualada, on la Guàrdia Civil també hi ha fet un escorcollLa tesi del jutge és que els detinguts haurien col·laborat amb el desviament de fons públics per finançar l'estructura de Puigdemont a Bèlgica, on l'expresident està exiliat des de la tardor de 2017, i estarien vinculats al Tsunami Democràtic. Els detinguts haurien aprofitat les seves relacions privades per aconseguir subvencions i adjudicacions irregulars per part del Govern.La Guàrdia Civil està practicant des d'aquest matí 31 escorcolls repartits en diversos punts de Catalunya i no es descarten més detencions. En el cas s'investiguen presumptes delictes de malversació de fons públics, blanqueig de capitals, prevaricació, tràfic d'influències, desordres públics i suborns. La investigació és una peça separada i secreta de la causa que instrueix el mateix jutjat pel suposat desviament de fons procedents de subvencions a entitats properes a CDC i que esquitxaria també la Diputació de Barcelona.

