Altres notícies que et poden interessar

El Govern anunciarà aquest dijous les noves restriccions per fer front a la segona onada de la pandèmia en un context que des de Salut defineixen com a "crític" i "insostenible". El gabinet de crisi de l'executiu, ara encapçalat pel vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, s'ha reunit durant quatre hores aquest dimecres per analitzar la situació i ha decidit que demà s'anunciïn tant les noves mesures com els ajuts als sectors afectats.En aquests moments, el Govern no descarta apostar per confinaments, ja sigui perimetral -mesura per la qual sí que té competències- com domiciliaris, una atribució que la Generalitat no té amb l'actual decret. De fet, l'executiu reclama a la Moncloa que li atorgui les competències necessàries per poder-los decretar. Amb tot, tal com ha avançat el ministeri de Sanitat no preveu autoritzar-los per ara perquè considera que el Govern ha d'esprémer primer totes les opcions que té al seu abast, com ara el del tancament perimetral."El decret no permet confinaments domiciliaris. Les possibilitats d’actuació en base a l'estat d’alarma són prou contundents com per poder prendre mesures per contenir i rebaixar contagis", ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en declaracions al programa Planta Baixa de TV3. Davant d'aquest escenari, el gabinet de crisi, del qual en formen part també els experts de Salut i Protecció Civil, ha analitzat l'estat de la situació per tal de definir les pròximes actuacions en l'àmbit sanitari, econòmic i social. El Govern també haurà d'anunciar si es prorroguen o no les actuals restriccions, com ara el tancament de bars, restaurants i centres d'estètica, així com les restriccions d'aforament en comerços.Aquest dijous el Congrés ha de votar la pròrroga de sis mesos de l'estat d'alarma que permet que les comunitats gestionen el toc de queda i decretin confinaments perimetrals. Amb tot, davant la falta de suports, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat als grups que l'ampliació pugui revisar-se en quatre mesos, és a dir, el 9 de març. El consell interterritorial avaluaria la conveniència, o no, d'aixecar l'estat d'alarma. Per ara, tant el PP com Ciutadans, així com els partits independentistes, rebutgen la proposta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor