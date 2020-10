Reapareix un dels metges que es va tornar negre pel tractament contra el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Yi Fan, un dels dos metges xinesos al que li va canviar el color de la pell un tractament contra el coronavirus, ha tornat a l'hospital on va ser hospitalitzat, a Wuhan. El cardiòleg, de 42 anys, va tornar-se negre juntament amb Hu Weifeng, el seu company de feina, que va acabar morint.El supervivent ha anat així a l'Hospital Taikang Tongji de Wuhan, ciutat on es va originar el primer brot de Covid-19. En un vídeo publicat pel Hubei Today , es veu Yi Fan amb la pell com la tenia abans del coronavirus i agraint la feina feta per part dels doctors de l'hospital.Yi Fan tenia ganes de veure sobretot l'especialista en malalties respiratòries i cures intensives que el va tractar a l'UCI, Wang Chen: "És el meu salvador", en diu el cardiòleg.Les fotos dels dos metges xinesos amb la pell negra van fer la volta al món l'abril passat. Els sanitaris, que van estar fregant la mort, van despertar del coma induït amb un color diferent de pigment.Segons les explicacions mèdiques, va ser provocat per la cloroquina, un medicament molt fort que s'utilitza contra la malària i que en alguns països també s'ha fet servir com a tractament contra el coronavirus. El fàrmac hauria afectat el fetge dels dos metges provocant el canvi de color en la pell.

