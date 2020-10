Els Mossos desallotgen la Casa Buenos Aires l'endemà que JxCat i ERC s'oposessin al desnonament

⚠⭕ESTAN DESALLOTJANT LA BUENOS AIRES⭕⚠



➡Ha arribat la BRIMO!

Vine a donar suport si estàs a prop.

▪️Reservem forces: aquesta tarda, manifestació a les 19.00 a la Plaça de Vallvidrera



📌 C/ Mont d'Orsà, 31 Vallvidrera

🚇 Peu del Funicular + FUNICULAR pic.twitter.com/tNluEE1Txl — Casa Buenos Aires - Vallvidrera (@labuenosaires__) October 28, 2020

No aturaran el moviment popular! La Buenos Aires es queda a Vallvidrera #NiundiasenseBA pic.twitter.com/eGV3oJiCQF — Casa Buenos Aires - Vallvidrera (@labuenosaires__) October 28, 2020

Els Mossos estan procedint des de les onze del matí al desallotjament de la Casa Buenos Aires, un edifici ocupat des de fa un any al barri de Vallvidrera de Barcelona propietat de la congregació dels Pares Paüls. Tot just ahir, Junts per Catalunya, ERC, comuns i CUP van registrar al Parlament una proposta de resolució per oposar-se al desnonament i demanar que es conservessin els "usos comunitaris" que l'immoble té des que va ser ocupat per joves i col·lectius de Vallvidrera fa un any i mig.Fonts dels Mossos d'Esquadra expliquen aque han actuat per orde del jutjat d'instrucció número 8 de Barcelona. Fa tretze dies la policia catalana ja va intentar fer-lo efectiu però la resistència veïnal ho va impedir.Un cop els Mossos havien arribat a la Casa Buenos Aires, els ocupants han convocat una concentració de rebuig al desallotjament, que ha acabat amb càrregues dels agents antiavalots contra els manifestants.El desallotjament arriba després que el març de 2019 comencés una ocupació per evitar que l'edifici es convertís en un hotel de luxe. Amb els mesos, s'ha convertit en un espai comunitari i alguns veïns hi vivien. El passat juliol l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a expropiar la finca per impedir l'enderrocament de l'edifici i construir-hi pisos per a gent gran i espais per a l'ús veïnal.Segons la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, l'objectiu era arribar al novembre amb l'aprovació "definitiva" de les modificacions urbanístiques necessàries, que preveuen qualificar la Casa com un element patrimonial a salvaguardar i incorporar les necessitats d'habitatge i equipaments del territori.La Casa Buenos Aires es va construir el 1886 per acollir-hi un hotel i va ser reformada el 1910. Tot i ser una mansió modernista d'alt valor arquitectònic no és un element patrimonial protegit. El seu últim ús abans de l'ocupació va ser de residència per a gent gran, amb el nom de Llar Betània.Des del col·lectiu que ocupava la finca s'ha criticat el poc compromís" de l'Ajuntament per assegurar la continuïtat del projecte de la Buenos Aires i afirmen que ha sigut només la iniciativa popular i autogestionada la que ha evitat l'enderroc de l’edifici i la construcció d'un hotel de luxe.Els ocupants de la Casa Buenos Aires i organitzacions pel dret a l'habitatge de Barcelona han convocat aquest dimecres a les set de la tarda una manifestació a la plaça de Vallvidrera en protesta pel desallotjament.

