Un agressor sexual evitarà la presó a canvi d'un tractament de desintoxicació

Un home condemnat a quatre anys i mig per obligar una dona a fer-li una fel·lació el 5 de desembre del 2018 a Palafrugell (al Baix Empordà), robar-li el mòbil i eliminar les converses que havien mantingut a través d'una aplicació no entrarà a presó.Els motius? L'Audiència de Girona ha suspès l'execució de la pena amb la condició que no torni a delinquir durant un termini de cinc anys i que sotmeti "amb èxit" a un tractament de desintoxicació.Fiscalia, acusació particular i defensa han acordat aplicar una atenuant de reparació del dany perquè ha consignat 20.000 euros per indemnitzar la víctima i una atenuant de drogoaddicció perquè, en el moment dels fets, patia síndrome d'abstinència per una addicció a les drogues. S'enfrontava a 15 anys i dos mesos de presó.

