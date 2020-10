Catalunya trenca la dinàmica amb un descens del risc de rebrot i la velocitat de contagi

CONTAGIS 244.972 (+4.854) INGRESSATS 2.205 (+67) UCI 398 (+30) DEFUNCIONS 13.896 (+38) Rt 1,38 (-0,14) RISC DE REBROT 840 (-47) Actualització: 28/10/2020

Canvi de tendència del coronavirus a Catalunya. Després de dies de creixement important, el risc de rebrot ha caigut 47 punts i es queda en 840. Al mateix temps, també baixa la velocitat de contagi (Rt), d'1,52 a 1,38.La taxa de contagis per cada 100.000 habitants puja de 608 a 634. Els nous positius tornen a estar al voltant de 5.000 (4.854) i el total s'eleva a 244.972. Als hospitals els ingressos continuen a l'alça i se situen en 2.205 (+67), com també el nombre de pacients a l'UCI, amb 30 més respecte ahir, ascendint en total a 398 persones.En les darreres 24 hores el Departament de Salut ha sumat al balanç 38 noves morts per coronavirus, una menys que ahir. El total de defuncions des de l'inici de la pandèmia a 13.896.

