Vic és la ciutat de l'Estat amb el percentatge més elevat de casos de coronavirus

Ciutats amb positivitat més alta, últims 7 dies. Rati proves positives / proves fetes.



1) Palafrugell: 26,19%

2) Vic: 23,15%

3) Figueres: 22,54%

4) Olot: 21,98%

5) Salou: 20,20%

6) Martorell: 19,73%

7) Manlleu: 19,43%

8) Amposta: 18,81%

9) Salt: 18,63%

10) Banyoles: 18,60% — CORONA-DADES (@CoronaDades) October 27, 2020

⚠️ Dades molt alarmants dels positius. Un 30,7% a Vic-Sud trenca a l'alça, i per molt, el 5% establert com a topall per @salutcat #salutpublica @aj_vic @Aj_Riuprimer @ACEBAautogestio #algunacosafalla ⛔️ Reduir la mobilitat és molt important! Tot i les dificultats, seguim! 👍 pic.twitter.com/u1cYP6oWV5 — EAP VIC (@EAPVIC) October 27, 2020

En plena segona onada de la pandèmia, Vic és la primera ciutat de l'estat espanyol amb el percentatge més elevat de casos de coronavirus. Així ho recull eldiario.es que recopila les xifres de casos confirmats de Covid-19 en els darrers 14 dies per cada 100.000 habitants. El rànquing només inclou les ciutats amb més de 40.000 habitants.La capital d'Osona s'apropa als 1.500 casos (1.413) per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies; i la segueixen Salamanca (1.186), Granada (1.143), Pamplona/Iruña (1.140), Melilla (1.130), Reus (1.082), Marató (1.063), Figueres (1.040), Granollers (1.013) i Mollet del Vallès (1.009).Vic també lidera un altre rànquing: és la ciutat catalana amb el risc de rebrot més alt amb un índex EPG de 2.538. Molt a prop hi ha Manlleu, també d'Osona, amb 1.982.D'altra banda, la capital osonenca registra un elevat percentatge de positivitat: un 23,15%. És a dir, la quantitat de resultats postitis entre les proves PCR fetes. Ocupa la segona posició a Catalunya.I si es posa el focus en el Vic-Sud (a la capital d'Osona hi ha dos CAP de referència: el del nord i el del sud), les dades encara són més alarmants. En la setmana del 19 al 23, es va registrar un 30,7% de positivitat.Davant d'aquesta complicada situació, l'Ajuntament de Vic ha decidit suspendre el multitudinari Mercat Medieval , que s'havia de celebrar pel pont de la Puríssima. També s'ha anul·lat la Fira de la Muntanya i el Festival de la Infància per evitar el contacte social i la mobilitat.

