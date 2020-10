Barcelona pagarà 30.000 euros al mes als propietaris de 22 pisos turístics perquè allotgin veïns desnonats

L'Ajuntament de Barcelona pagarà 1.400 euros al mes de mitjana per cada un dels 22 pisos turístics buits que aquest dimecres ha anunciat que es convertiran en allotjaments temporals per a persones desnonades. Els apartaments serviran per allotjar 80 persones que actualment viuen en pensions. La tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez, i el gerent de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació han defensat que és el "primer pas" per incorporar més pisos i han reconegut que s'han fet "equilibris" per satisfer les necessitats del consistori i del sector turístic.Des de l'inici de la pandèmia l'Ajuntament va fer una crida als propietaris de pisos turístics per cedir els seus pisos per a usos socials. L'absència de turistes han fet que pràcticament la totalitat d'aquests immobles estiguin buits. Alguns han optat per posar-los en lloguer temporal -amb tots els dubtes legals que això genera- però d'altres no els han mobilitzat. Els 22 pisos que ara passaran a ser allotjaments temporals estan en dos edificis, un al Camp de l'Arpa i l'altre al Poble Sec. Aquest últim havia estat escenari d'una ocupació problemàtica per part d'un grup organitzat."El sector té pisos buits i moblats. És una activitat econòmica sense beneficis i estan patint pèrdues. No sabem en quin moment es podran recuperar", ha argumentat Pérez. Segons la tinent d'alcaldia aquest escenari obre la porta a allotjar en pisos a persones que viuen en unes pensions que han estat reiteradament criticades pel moviment per l'habitatge.Amb la incorporació de pisos turístics l'Ajuntament busca una mica d'oxigen en un moment en què els desnonaments no cessen. Segons ha assegurat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, només aquesta setmana hi ha programats 80 desnonaments a la ciutat que afecten 226 persones, 87 de les quals menors d'edat. "Alguns els podrem aturar però d'altres no", ha dit Pérez.La tinent d'alcaldia ha fet una crida a l'Estat per ampliar la moratòria de desnonaments, que ara deixa desprotegit a tot aquell que no pugui acreditar una vulnerabilitat causada per la Covid-19. També ha reclamat més recursos al Govern, amb qui l'Ajuntament comparteix la gestió del Consorci d'Habitatge de Barcelona. La Generalitat no assumeix el 60% del pressupost que li correspondria per estatuts i l'Ajuntament reclama que l'administració catalana té pendent aportar 1.000 pisos a la mesa d'emergència.Amb la incorporació d'aquests 22 pisos l'Ajuntament pagarà un total de 30.000 euros al mes aproximadament. Pérez i Capó han informat que 18 dels habitatges es llogaran per 12 mesos, tres durant 36 mesos i un durant 24 mesos. El preu de mitjana per cada un seran 1.400 euros mensuals, sumant el lloguer, els subministraments i serves com la connexió a internet. "Al mercat del turisme estan acostumats a guanyar diners i ara ho han reconvertit per assolir els costos de la gestió ordinària", ha assegurat Capó.A Barcelona hi ha 9.000 pisos amb llicència turística i des de l'inici de la pandèmia l'Ajuntament ha fet diversos intents per convèncer els propietaris que els cedissin per a usos socials. Al març el consistori va oferir lloguers de 900 euros mensuals i al juliol va apujar l'oferta fins als 1.200. Ara n'incorporarà 22 pagant 1.400 euros de mitjana.

