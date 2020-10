Identificades 214 persones de la festa que va obligar a tancar per coronavirus la UPV

📽 VÍDEO | Noves imatges de la festa al Galileo Galilei que ha originat el brot més gran d’Espanya



La Policia de la Generalitat valenciana ha identificat 214 persones que van participar entre el 26 i 27 de setembre en una festa al terrat i en dues habitacions del col·legi major Galileo, situat al Campus de Vera de la Universitat Politècnica de València . La trobada va provocar un brot de coronavirus que va obligar a tancar l'ensenyament presencial a 25.000 estudiants de la institució.Segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia, de la que depèn la policia adscrita, la investigació policial encara no ha finalitzat però està "molt avançada" i, de fet, si bé s'espera alguna nova identificació d'estudiants participants a la festa, no es preveu que n'hi hagi gaires més.La titular de Justícia, Gabriela Bravo, va anunciar recentment en una roda de premsa les primeres dades de la investigació sobre aquestes festes i que els els estudiants participants es poden enfrontar a multes que van de 601 a 30.000 euros, a l'igual que la direcció del col·legi privat i els treballadors que no van impedir les celebracions a les instal·lacions.Amb dades del 20 d'octubre, la policia havia identificat 28 participants de les dues festes de les habitacions, 22 en una i sis altra, mentre que es calculava que a la festa ibisenca d'hores abans, a la tarda, hi podria haver hagut una concentració de 50 persones. Ara, avançada la investigació s'ha aconseguit identificar fins a 214 participants. Com a conseqüència d'aquestes reunions, es va registrar un brot de coronavirus amb 131 positius.

