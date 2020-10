Sánchez proposa ara que l'estat d'alarma es pugui aixecar en quatre mesos

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat ara que l'estat d'alarma es pugui aixecar en quatre mesos. Davant la falta de suports per prorrogar directament aquest paraigua legal durant sis mesos, Sánchez ha llançat una contraproposta a l'oposició que consisteix en què el consell interterritorial de Salut pugui avaluar el 9 de març si l'estat d'alarma ha de seguir vigent o bé si es pot donar per acabat.Quan falten 24 hores perquè el Congrés voti allargar l'estat d'alarma fins al 9 de maig, el govern espanyol no compta amb els suports suficients per aprovar la pròrroga. Durant la sessió de control, el PP ha tornat a reclamar que aquesta ampliació sigui de vuit setmanes. Tampoc Ciutadans avala una vigència de mig any i ERC i JxCat l'han titllat d'"abusiva". És per aquest motiu que Sánchez es veu abocat a una negociació a contra rellotge per intentar aglutinar una majoria.Primera revisió el 9 de març i segona revisió el 9 de maig, ha insistit Sánchez a l'espera que els grups de l'oposició, que l'acusen de voler eludir el control parlamentari, recullin el guant. Sánchez ha replicat al líder del PP, Pablo Casado, que el govern espanyol està oferint "mesures i recursos legals i materials per salvar vides i llocs de treball" i ha lamentat que els populars "neguin un instrument constitucional legítim".De moment, l'entesa del govern espanyol amb partits com ERC i JxCat encara és lluny a hores d'ara i s'enterboleix per les noves detencions relacionades amb el procés que s'han realitzat aquest dimecres pel matí per part de la Guàrdia Civil. Durant la sessió de control, el portaveu republicà a Madrid, Gabriel Rufián, ha recriminat a Sánchez que no freni els desnonaments i que, mentrestant, ministres del seu govern, així com dirigents de l'oposició del PP i de Ciutadans participin de festes de 150 persones com l'organitzada pel diari dirigit per Pedro J. Ramírez, El Español. El president del govern espanyol ha respost que en els pròxims mesos s'aprovarà una llei d'habitatge que permetrà pautar els preus màxims dels lloguers.Per la seva banda, la portaveu de JxCat, Laura Borràs, ha lamentat el nou episodi de "repressió" que suposen les detencions d'empresaris catalans presumptament vinculats a Tsunami Democràtic. També ha recriminat a la Moncloa que no s'hagin establert fins ara uns criteris objectius per al repartiment dels fons europeus.

