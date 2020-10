La Fiscalia no recorrerà l'absolució de Trapero

La fiscalia no presentarà recurs contra la sentència de l'Audiència Nacional que va absoldre Josep Lluís Trapero i l'excúpula d'Interior dels delictes de sedició i desobediència, cosa que farà que esdevingui ferma. En un comunicat, el ministeri públic diu que va sostenir una tesi que no ha estat assumida per la sentència."Malgrat aquesta disparitat, la fiscalia, després d'un estudi serè, ponderat i rigorós de la sentència i el seu vot particular, i d'acord amb els estàndards actuals, ha decidit no recórrer-la a causa de les limitacions legals que actualment regeixen el recurs d'apel·lació contra sentències absolutòries i que ens condueixen a entendre la impossibilitat que, interposat recurs, aquest pogués prosperar", diu en un comunicat.La sentència, que no es va prendre per unanimitat i va comptar amb un vot particular de la seva presidenta a favor d'una condemna per sedició, suposa un torpede al relat del Tribunal Suprem i de la Guàrdia Civil, que passava per criminalitzar els Mossos i situar-los al costat del Govern de Carles Puigdemont per tirar endavant l'1-O i la declaració d'independència.La decisió també va suposar un cop dur per a la Fiscalia, que durant tot el procediment va acusar de rebel·lió tot i saber que no tenia recorregut i finalment no va poder acreditar cap delicte.L'únic motiu de recurs en el cas d'una sentència absolutòria com la present (ja que no hi ha qüestions de dret material per rebatre) és l'error en la valoració de la prova, i per a aquests casos la llei és molt clara i impedeix que la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional condemni els acusats absolts o s'agreugi la seva condemna. L'única possibilitat seria la d'anul·lar la sentència perquè se'n dicti una altra de nova celebrant-se, o no, nou judici davant del mateix tribunal amb la mateixa o diferent composició, i això últim només està previst quan s'hagués compromès greument el principi d'imparcialitat, cosa que no és el cas, creu la fiscalia."La celebració d'un nou judici, (en la més allunyada de les hipòtesis d'admissió d'un eventual recurs), es presenta estèril, ja que en practicar de nou el que ja es va fer en el plenari i no poder aportar prova nova o diferent de la que es va tenir en compte per formular l'acusació, es repetiria la decisió i es dictaria una nova sentència del mateix sentit de la recorreguda", opina el ministeri públic.

A més, la prosperabilitat del recurs exigeix, d'acord amb la llei, la presència a la sentència de raonaments il·lògics, arbitraris, irraonables, absurds o incoherents, "cosa que en el present supòsit no s'ha produït per més que la solució sigui contrària a la defensada pel ministeri públic durant la vista". En resum, les possibilitats d'estimació del recurs d'apel·lació contra sentències absolutòries són, avui dia, pràcticament nul·les

Sentència de Trapero i l'excúpula d'Interior by edicio naciodigital on Scribd

Vot Particular Espejel STC Trapero by edicio naciodigital on Scribd

