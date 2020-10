L'última firma de Bartomeu: el Barça formarà part de la Superlliga europea

El ja expresident Josep Maria Bartomeu va anunciar en el seu comiat que el Barça ha acceptat participar en una futura Superlliga europea, al marge de la Lliga de Campions de la UEFA, encara que això ha de ser aprovat pels socis en una Assemblea de Compromissaris.La decisió, presa a contrarellotge el dia abans de la dimissió, no deixa clar si la participació a la Superlliga haurà de venir acompanyada de l'abandonament de la Champions actual o de la Lliga. Bartomeu va reconèixer que es tracta d'una decisió econòmica, ja que "canviaria les perspectives d'ingressos del club".La Superlliga europea podria significar un augment de la riquesa dels grans clubs, però són moltes les veus que s'hi oposen pel risc que suposaria per a les competicions domèstiques i els clubs més modestos.La nova competició significaria la fi del futbol tal i com es coneix actualment, i duels entre els grans d'Europa com el Bayern, el Liverpool o el Manchester City es convertirien en rutina. A més, clubs com el mateix Barça s'haurien d'acostumar a perdre i passar llargues temporades sense títols.Sobre la decisió, Bartomeu va anunciar "amb orgull" que el Barça és "el millor club esportiu del món" i assegura que la Superlliga "garantirà la sostenibilitat econòmica del club" i que "segueixi sent dels socis. Mai serà una societat anònima esportiva".El president de la Lliga, Javier Tebas, va respondre ràpidament l'expresident del Barça: "Desafortunat, anunciant l'últim dia la participació en una competició 'fantasma' que seria la ruïna per al Futbol Club Barcelona. En aquest sentit, Tebas diu que aquest fet "ratifica la seva ignorància en la indústria del futbol" i significa "un trist final d'un president que va tenir encerts i últimament errors".

